Ce se întâmplă, de fapt, la Dinamo. Culisele startului de sezon și explicațiile lui Andrei Nicolescu

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Andrei Nicolescu consideră că echipa pe care o conduce a pierdut patru puncte, cu Petrolul și Oțelul, chiar dacă impresia generală este una bună după victoria mare împotriva Craiovei, scor 5-1. Chiar și așa, campionatul este lung și echipa are destule etape la dispoziție să demonstreze de ce este capabilă.

Andrei Nicolescu este de părere că Dinamo a pierdut 4 puncte în primele etape, dar nu dezarmează

„Evident, mult mai mult doream, am pierdut cel puțin 4 puncte, dacă nu mai mult. Ca joc, ne exprimăm bine, ca puncte suntem mult sub ceea ce ar fi trebuit să fim acum. Dar, perspective încurajatoare există zic eu. Am pierdut puncte la Ploiești și Galați, știi după meci noaptea eu mai stau o dată să văd meciul, că e diferență de cum îl vezi”, și-a început discursul Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Nicolescu a mărturisit că a analizat atent meciurile în care și a ajuns la concluzia că diferența s-a făcut pentru că mai mulți jucători cheie, cum ar fi Alexandru Musi, nu au fost „inspirați” 100%.

„Mai ales că acum nu am putut să fiu la Galați. Mi-am dat seama că am avut o grămadă de șanse, ocazii, să închidem meciul. Nu am făcut-o, luciditatea pe care am arătat-o cu Craiova aici a lipsit. Asta și spuneam apropo de întărirea lotului. Avem o zi foarte bună cu Musi foarte inspirat și o zi în care inspirația lui e mai mică și din fața porții din 7 metri dă peste poartă”, a completat Nicolescu.

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Andrei Nicolescu este impresionat de antrenorul Nuno Campos, un tehnician apreciat de toți jucătorii

este antrenorul Nuno Campos. „Toată lumea a zis și la Ploiești că se pune doar problema scorului. Da, știu discuțiile din interior, jucătorii chiar conștientizează că au un antrenor de la care învață fotbal. Doar atitudinea lor contează”, a punctat Nicolescu.

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Totodată, Nicolescu a mărturisit că echipa sa va transfera cel puțin alți trei jucători, dintre care doi mijlocași centrali. „Nu avem ceva concret, am plecat la drum încercând să scoatem maxim din fiecare jucător pe care-l avem. Noi nu am abdicat ce la ce am spus ,mai dorim doi mijlocași centrali și un atacant. În interior noi știm detaliile, e ceva pozitiv. Până nu se întâmplă nu vorbim de potențialele ținte.

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Să facem puncte, avem o săptămână grea. Să ne organizăm bine pentru sâmbătă, să facem puncte”, a concluzionat liderul dinamovist. Întreaga suflare dinamovistă trebuie să treacă așadar cât mai repede peste tragedia în care maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața.