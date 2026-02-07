Andrei Nicolescu, vești despre negocierile cu Boateng înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: ”Există oferte”

ADVERTISEMENT

Devenit un jucător de bază la Dinamo, Kennedy Boateng mai are contract doar până la finalul sezonului. Cele două părți au negociat o prelungire, dar internaționalul togolez a refuzat oferta.

Andrei Nicolescu, anunț teribil despre Kennedy Boateng

Pentru Dinamo urmează o partidă extrem de importantă cu liderul Universitatea Craiova, în etapa a 26-a din SuperLiga, însă veștile nu sunt deloc bune. Și asta deoarece Boateng ar fi declinat propunerea conducerii de a prelungi contractul.

”E clar că el nu-și dorește să prelungească. Am făcut niște eforturi inimaginabile. Are o discuție de genul ăsta (n.r. – să plece de acum), dar nu cred că clubul va acționa în zona asta. Când a semnat el, noi eram în insolvență. Aveam niște limite. E ușor de spus acum…

Sunt niște lucruri dinamice. Cred că Dinamo a scos maximum din contractul cu Boateng. Există ofertă pentru el, cluburi care-și pot permite să plătească de trei, patru ori mai bine”, a declarat președintele Andrei Nicolescu, la .

În ciuda faptului că au existat discuții și negocieri de mai mult timp privind prelungirea contractului, a anunțat că Kennedy Boateng ar fi atras de o ofertă mult mai bună venită din China, iar acționarii lui Dinamo ar putea să-i dea drumul încă din această iarnă dacă vor obține 500.000 de euro.

Ce propunere i-a făcut Dinamo lui Boateng

La mijlocul lunii ianuarie, Andrei Nicolescu anunța la FANATIK SUPERLIGA că cu fundașul togolez pentru rămânerea lui la Dinamo pentru încă 2 sezoane și se arăta încrezător că se vor semna actele.

”Realitatea e următoarea. Am avut o discuție. I-am făcut o propunere pe 4 ani. Discuția era așa… În contextul în care ar semna pe 4 ani, ar avea o sumă asigurată, un salariu foarte bun pentru România pe 4 ani.

Are 29 de ani și probabil, dacă ar pleca undeva în următorii 2 ani, ar prinde un contract foarte bun, dar nu se știe dacă ceilalți 2 ani ar fi foarte buni. Noi am plecat de la premisa că, dacă are această stabilitate și riscul este la club, pentru că nu se știe dacă se accidentează… practic el rămâne pe un salariu foarte bun. Asta a fost prima discuție!

A revenit la noi, înainte de plecarea în cantonament, și ne-a spus că ar vrea pe 2 ani, nu pe 4. Apoi, Cosmin (n.r. – Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo) a avut o discuție mai detaliată apropo de ce își dorea el și de ce putem noi să ne asumăm.

Au plecat de la masă strângându-și mâna că mergem așa și punem pe hârtie, apoi semnăm pentru 2 ani. Nu îl avem semnat în momentul acesta!”, spunea președintele ”roș-albilor”.

Boateng, decisiv pentru Dinamo în victoria cu Farul

Dinamo are un sezon mult peste așteptări și se află în lupta la titlu, iar Kennedy Boateng a jucat un rol important în acest parcurs. Fundașul central a marcat 4 goluri în cele 24 de meciuri jucate în acest sezon de SuperLiga.

Ultimele au venit în victoria de la Ovidiu cu Farul, scor 3-2. Atunci, togolezul a reușit o ”dublă” egalând de fiecare dată scorul pe tabela de marcaj, iar la final .

”(n.r. – E ultimul tău gol pentru Dinamo, ultimul meci?) Nu pot spune că e ultimul meci, suntem concentrați pe meciul cu Craiova de luni. Trebuie să ne concentrăm pe acest meci. Încă sunt la Dinamo și sunt pregătit să dau totul pentru echipă, vom vedea ce ne rezervă viitorul.

(n.r. – Puteți câștiga titlul?) Da, nu am niciun dubiu. Suntem o echipă bună, avem tot ce ne trebuie, avem calitate. Dacă Dinamo ar câștiga titlul, nu ar fi o surpriză pentru mine”, a afirmat Boateng.