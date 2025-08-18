Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica. „Toți suntem frustrați că nu joacă!”

Andrei Nicolescu a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este adevărul despre „ruptura” dintre Zeljko Kopic și Stipe Perica.
Iulian Stoica
18.08.2025 | 14:00
Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic si Perica Toti suntem frustrati ca nu joaca

Tot adevărul despre „ruptura” dintre Zeljko Kopic și Stipe Perica. Sursă foto: Colaj Fanatik

Stipe Perica a fost cel mai bun marcator al lui Dinamo în play-off-ul trecut, însă în primele 6 etape din noul sezon și-a făcut apariția o singură dată. În spațiul public au apărut mai multe zvonuri vizavi de o posibilă ruptură între Zeljko Kopic și atacantul croat, iar Andrei Nicolescu a lămurit situația.

Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a confirmat faptul că a existat o discuție între Zeljko Kopic și Stipe Perica, însă în niciun caz nu a fost vorba despre o ceartă între cei doi. Președintele de la Dinamo susține că e normal să existe o frustrare prin faptul că atacantul nu evoluează, însă acesta trebuie să își rezolve prima dată problemele de ordin fizic.

„(n.r. – A exista un dialog între Kopic și Perica?) Nu știu de unde sursele astea, dar e o chestie internă. Noi toți suntem puțin sub presiune, de la începutul pregătirilor suntem în situația în care vrem să revină la forma cea mai bună, pentru a putea să intre pe teren. Fluctuațiile astea, încercând diverse metode pentru a-i remedia problema, ne afectează pe toți. Problema ne afectează pe toți!

E normal că poate există o tensiune internă, pentru că și noi ne dorim să îl vedem pe Perica pe teren. Nu există discuții de genul acesta, atât de acute așa cum sunt date pe surse. (n.r. – A avut o discuție Kopic cu Perica?) Toți discutăm zi de zi și încercăm să îi găsim soluții, să vedem dacă e bine să forțeze sau să mai așteptăm.

„Toți suntem frustrați că Perica nu joacă”

Suntem într-o zonă în care simțim acea lipsă în față, simțim că ne lipsește o piesă pe care noi o consideram de bază. Nu a fost o ceartă, nu a fost nimic la nivel personal între Kopic și Perica.

(n.r. – Kopic e frustrat că nu poate să îl folosească pe Perica?) Cred că și Perica este frustrat, și eu sunt frustrat! Nu știu dacă soluția e ca el să plece. Nu e niciun jucător pe cale să plece, au fost doar câteva discuții pentru Boateng, dar nu mai sunt de actualitate.

(n.r. – Când ar putea Perica să revină la capacitate maximă?) Asta e problema, că noi am zis că îl punem în circuit, i-am dat câteva minute la meciul cu Metaloglobus, după care am avut din nou o problemă. Fluctuațiile acestea, anume dintre a fi bine și a avea rețineri, ne pun în tensiune atât pe noi, cât și pe el. El are acum un proces normal de pregătire, dar vedem”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, tot adevărul despre ruptura Kopic - Perica

