Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita lui Campos

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Dinamo își pregătește strategia pentru perioada de mercato din această iarnă, însă suporterii „câinilor” nu trebuie să se aștepte la o revoluție în lot! Andrei Nicolescu a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că formația din Ștefan cel Mare nu intenționează să facă mutări spectaculoase, considerând că lotul actual este unul echilibrat. În schimb, oficialul dinamovist a anunțat o posibilă despărțire: portarul Devis Epassy ar putea pleca de la echipă, fiind luată în calcul rezilierea contractului!

Andrei Nicolescu a anunțat strategia de transferuri a lui Dinamo pentru această iarnă

Dinamo începe să contureze planurile pentru următoarea perioadă de transferuri, iar . Prezent la FANATIK SUPERLIGA, oficialul formației bucureștene a explicat că Dinamo analizează posibilitatea de a-și întări lotul, însă nu intenționează să efectueze schimbări importante în această iarnă.

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Motivul este legat de structura actuală a echipei, pe care conducerea o consideră suficient de echilibrată pentru a nu necesita o reconstrucție: „Ne gândim momentan, dar nu vor fi mari mutări. Avem un lot echilibrat”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Devis Epassy, aproape de despărțirea de Dinamo! Nicolescu a vorbit despre rezilierea contractului

Cea mai importantă informație oferită de Andrei Nicolescu privește . Oficialul dinamovist a dezvăluit că există posibilitatea unei despărțiri în perioada următoare, clubul luând în calcul rezilierea contractului.

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Potrivit lui Nicolescu, Epassy nu a traversat o perioadă favorabilă la Dinamo, iar accidentarea suferită i-a complicat și mai mult situația: „Epassy va pleca, vom rezilia cel mai probabil. El n-a traversat o perioadă bună, a avut și ghinionul să se accidenteze, deci vom vedea, o să discutăm. Nu a cerut nimic”, a explicat Andrei Nicolescu.

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În ciuda faptului că nu pregătește schimbări majore, Dinamo rămâne atentă la oportunitățile care ar putea apărea pe piața transferurilor. Andrei Nicolescu a insistat asupra ideii că echipa are nevoie, cel mult, de soluții suplimentare, care să completeze lotul existent: „Suntem în căutarea unor soluții suplimentare, dar, mă repet, suntem în căutarea unor soluții suplimentare”, a punctat oficialul dinamovist.