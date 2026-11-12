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Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita lui Campos

Tibi Cocora
12.11.2026 | 17:45
Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarna Asta se intampla cu haita lui Campos
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA strategia de transferuri a lui Dinamo pentru iarnă. Foto: Colaj Fanatik.
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA strategia de transferuri a lui Dinamo pentru iarnă și a anunțat posibila reziliere a contractului lui Devis Epassy.
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Dinamo își pregătește strategia pentru perioada de mercato din această iarnă, însă suporterii „câinilor” nu trebuie să se aștepte la o revoluție în lot! Andrei Nicolescu a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că formația din Ștefan cel Mare nu intenționează să facă mutări spectaculoase, considerând că lotul actual este unul echilibrat. În schimb, oficialul dinamovist a anunțat o posibilă despărțire: portarul Devis Epassy ar putea pleca de la echipă, fiind luată în calcul rezilierea contractului!

Andrei Nicolescu a anunțat strategia de transferuri a lui Dinamo pentru această iarnă

Dinamo începe să contureze planurile pentru următoarea perioadă de transferuri, iar Andrei Nicolescu a oferit primele detalii despre strategia clubului. Prezent la FANATIK SUPERLIGA, oficialul formației bucureștene a explicat că Dinamo analizează posibilitatea de a-și întări lotul, însă nu intenționează să efectueze schimbări importante în această iarnă.

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Motivul este legat de structura actuală a echipei, pe care conducerea o consideră suficient de echilibrată pentru a nu necesita o reconstrucție: „Ne gândim momentan, dar nu vor fi mari mutări. Avem un lot echilibrat”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Devis Epassy, aproape de despărțirea de Dinamo! Nicolescu a vorbit despre rezilierea contractului

Cea mai importantă informație oferită de Andrei Nicolescu privește situația portarului Devis Epassy. Oficialul dinamovist a dezvăluit că există posibilitatea unei despărțiri în perioada următoare, clubul luând în calcul rezilierea contractului.

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Potrivit lui Nicolescu, Epassy nu a traversat o perioadă favorabilă la Dinamo, iar accidentarea suferită i-a complicat și mai mult situația: „Epassy va pleca, vom rezilia cel mai probabil. El n-a traversat o perioadă bună, a avut și ghinionul să se accidenteze, deci vom vedea, o să discutăm. Nu a cerut nimic”, a explicat Andrei Nicolescu.

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În ciuda faptului că nu pregătește schimbări majore, Dinamo rămâne atentă la oportunitățile care ar putea apărea pe piața transferurilor. Andrei Nicolescu a insistat asupra ideii că echipa are nevoie, cel mult, de soluții suplimentare, care să completeze lotul existent: „Suntem în căutarea unor soluții suplimentare, dar, mă repet, suntem în căutarea unor soluții suplimentare”, a punctat oficialul dinamovist.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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