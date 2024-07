Andrei Nicolescu acuză că a fost înjurat din loja lui Sepsi: „Mi-au adresat cuvinte care nu pot fi reproduse”

, în deplasare la Sepsi OSK, scorul final fiind 1-1. Andrei Nicolescu susține faptul că a avut parte de un tratament nu tocmai prietenos la loja stadionului din Sfântu Gheorghe.

Andrei Nicolescu, acid după ce a fost înjurat în deplasarea de la Sepsi: „Ne dorim să fim într-o zonă de fair-play”

În urma remizei cu Sepsi OSK, dinamoviștii ajung la 4 puncte acumulate după trei etape. Jocul băieților antrenați de Zeljko Kopic este unul solid în startul noului sezon, iar Andrei Nicolescu poate avea motive de bucurie.

ADVERTISEMENT

Pe perioada meciului de fotbal dintre Sepsi OSK și Dinamo București s-au auzit scandări xenofobe, din partea fanilor „câinilor roșii”. După fluierul final, Andrei Nicolescu le-a luat apărarea propriilor suporteri, oficialul dinamovist afirmând faptul că au existat incidente și la loja echipei gazdă, unde a fost înjurat.

„Nu vreau să dau o lecție de moralitate, dar oficialii clubului Sepsi ar trebui să vorbească cu oficialii de la Dinamo. În ceea ce privește manifestările, aici trebuie să avem în vedere două lucruri.

ADVERTISEMENT

Invitați de la lojele stadionului din Sfântu Gheorghe m-au înjurat pe mine, personal, și au adresat cuvinte care nu pot fi reproduse. Ar trebui să aibă, în primul rând, mai multă atenție acolo. Din al doilea punct de vedere, cred că zona asta de incitare ar trebui să dispară. Nu e normal ca aceste cântece care au versuri care incită un pic la diseminare de naționalitate să fie cântece oficiale pentru începuturile de meci.

Cred că dacă toți ne dorim să fim într-o zonă de fair-play, ar trebui să ne uităm la ambele fațete ale puzzle-ului și să vedem și ce se întâmplă în cealaltă parte. Nu putem să aducem în discuție zone din astea sensibile fără să ne așteptăm la reacții.

ADVERTISEMENT

Dacă ne-am comporta toți doar în spiritul fair-play-ului și nu am încerca să dăm o conotație naționalistă oricărui eveniment sportiv, cred că am fi primii care am putea să nu generăm astfel de eventuale incidente”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit .

Zeljko Kopic anunță transferuri noi la Dinamo, după egalul de la Sepsi Sfântu Gheorghe

Antrenorul „roș-albilor”, , asta după ce Dinamo a început bine noua stagiune. Croatul vrea să întărească echipa, pentru a nu trăi emoțiile de anul trecut, când formația din Ștefan cel Mare s-a salvat la baraj.

ADVERTISEMENT

„Lucrăm mult la organizarea ofensivă, dar îți trebuie calitate pentru a marca. Vor mai veni jucători. Vrem pe toate compartimentele. Cu cât e concurența mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune”, a declarat Zeljko Kopic după remiza cu Sepsi OSK.