A greșit Kopic? Andrei Nicolescu, analiză tăioasă la 12 ore după Dinamo – Rapid 0-2: “Doare rău! Dar ne batem pentru cupele europene”

Etapa a 13-a din SuperLiga a însemnat un eșec pentru Dinamo: 0-2 cu Rapid. „Câinii” au obținut a doua înfrângere din acest sezon și au atins borna de 10 ani fără victorie în fața giuleștenilor. Ce a avut de spus Andrei Nicolescu după rezultatul consemnat duminică seară pe Arena Națională.

Ce a spus Andrei Nicolescu, de fapt, după Dinamo – Rapid 0-2

Andrei Nicolescu a fost prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA. Oficialul dinamovist și-a exprimat dezamăgirea după meciul pierdut cu Rapid și a spus cât de greu i-a fost să accepte înfrângerea după fluierul final.

„Au mai fost și alte borne pe care trebuia să le bifăm. Acum vine asta. Ce să zicem, asta e, trebuie să trecem prin toate. Trebuie felicitat Rapidul pentru victorie, a fost mai pragmatică, poate mai experimentată. Până la urmă rămâne rezultatul, în ciuda statisticilor. Și aseară au fost mai buni, au câștigat. Trebuie felicitați pentru asta. Am spus că au făcut un început de campionat foarte solid.

De astăzi, o nouă bătălie în față. E foarte puțin de comentat față atitudinea și de dorința jucătorilor de a câștiga acest meci. Sunt foarte multe faze care puteau să schimbe soarta meciului. Am făcut niște greșeli și am pierdut. Cred că ne-am prezentat bine, am avut multe momente bune, .

Dacă nu promiteam că vin, n-aș fi venit în dimineața asta. E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus… Acum e foarte important să menținem ritmul ăsta și să arătăm că suntem o echipă care anul ăsta ne batem pentru cupele europene. Un rezultat care doare, asta doare. !”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Schimbarea uriașă constatată de Andrei Nicolescu la Dinamo. „E un lucru pozitiv pentru noi!”

Andrei Nicolescu a vorbit ulterior despre seria de invincibilitate a Rapidului în fața lui Dinamo, nefiind concentrat în jurul acestui parcurs. În schimb, oficialul „câinilor” a mărturisit că a simțit, alături de antrenorul Zeljko Kopic, o mai mare încredere a jucătorilor în obținerea de rezultate față de sezonul trecut.

„Apropo de asta că se vorbea de cele 10 meciuri fără înfrângere și îmi spuneai că ar trebui să se închidă cercul ăsta că nu e cifra bună. Nu asta am calculat niciodată. Era important să ținem trendul ăsta pozitiv și cred că asta ne doream cu toții. Ne-am uitat mai puțin la cifre, sincer. Adică eu unul n-am ținut cont că sunt 10 meciuri fără înfrângere sau că sunt 10 ani de când nu învingem. Nu asta era importantă, ci să ne putem reconfirma încrederea.

Înainte de meci, chiar stăteam de vorbă cu Mister și eram de acord amândoi că anul acesta îi simțim pe jucători mult mai încrezători în ei, să obțină rezultate. Anul trecut simțeam un pic de rezervă în ceea ce spun și cum se simt înainte de meciurile importante, anul ăsta le-a crescut încrederea și e un lucru pozitiv pentru noi. Îi vedem că ei cred cu adevărat în potențialul lor de a câștiga astfel de meciuri. Și din toate punctele de vedere eram bine aseară. Adică și fizic, mă uitam pe parametrii cu antrenamentul, modul de cât de fresh erau jucătorii. Adică toate duceau spre un rezultat pozitiv. Din păcate n-a ieșit aseară”, a mai spus Nicolescu.

Fotbalistul de la Rapid remarcat de Andrei Nicolescu. „Un jucător foarte bun!”

Unul dintre fotbaliștii din tabăra adversă care l-au impresionat pe Andrei Nicolescu a fost norvegianul Tobias Christensen. Mijlocașul i-a lăsat o impresie foarte bună președintelui dinamovist.

„Un jucător foarte bun, un jucător care a ieșit un pic în evidență ieri (n.r. – Christensen) Care a reușit să câștige teren foarte repede și să producă o tranziție foarte rapidă și din zona asta s-au legat momentele lor periculoase. Plus un corner unde acolo obține foarte mult de concentrare!”, a fost remarca oficialului dinamovist.

Andrei Nicolescu a spus totul despre cum a abordat, de fapt, Zeljko Kopic meciul cu Rapid

Tactica lui Zeljko Kopic, a fost analizată în direct de Andrei Nicolescu. Ce schimbări vedea președintele echipei în primul „11” mult mai potrivite pentru acest derby.

„Dacă te iei după rezultat, poți să zici că unul dintre antrenori a fost mai inspirat. Dar, încă o dată, avem momentele noastre în joc în care se întâmpla invers și astăzi discutam despre cât de inspirat a fost Kopic. Toți jucătorii au o valoare, dar ei, în timpul săptămânii, arată o formă în care se află. Și eu îl vedeam pe Mihai jucând ieri, dar eu nu am văzut antrenamentele toată săptămâna. Probabil dă mult mai multă încredere și siguranță (n.r. – Milanov).

E o chestiune de formă între Perica și Pop, cum i-a văzut mai bine la antrenament. Acum, apropo de Karamoko, cred că este într-o discuție cu el. Poate el se simte mai bine în bandă decât vârf. Nu știu. Sunt chestiuni interne pe care le gestionează mai bine. Și cu siguranță alegerile pe care le-a făcut, le-a făcut după săptămâna de antrenament, după cum i-a văzut. Rezultatul nu e bun”, a spus Andrei Nicolescu despre abordarea lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu a anunțat o candidată sigură la titlu în SuperLiga

Andrei Nicolescu a analizat ulterior prestația unora dintre jucătorii lui Dinamo. Ulterior, el a spus că Rapid, în acest moment, are toate elementele necesare pentru a lupta pentru titlu în acest sezon.

„(n.r. – Dacă meciul cu Rapid a fost cel mai slab al lui Gnahore) Nu, nu, nu, cu siguranță nu, că știu eu unul în care el a fost un pic surprins de căldură, la meciul ăla cu Botoșani. Dar eu zic că, spre exemplu, că Eddy a fost un pic neinspirat, pentru că el are niște momente foarte bune, scapă din niște pressing-uri și în momentul în care trebuie să joace mingea în față, o mai amână un pic. Caută tot timpul soluția perfectă.

Armstrong a jucat în nota lui. N-a putut să-și depășească adversarul direct, să fie el vioara întâi în adversarul direct. Pe de altă parte, e un jucător foarte util, pentru că și în postura de fundaș stânga el a creat presiune acolo, a venit, a încercat să aducă mingi în față. E nota lui pe meciul acesta.

Rapid se bate 100% la titlu în acest moment. Este o echipă pragmatică, adună puncte ușor. Ceea ce contează foarte, foarte mult. Și apoi sunt statisticile care iar, nu mint. E o formație care primește foarte greu gol”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.