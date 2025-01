Andrei Nicolescu, anunț de ultimă oră despre situația lui Homawoo la Dinamo. “Decizia e la Kopic!”. Exclusiv

Dinamo a început anul 2025 cu două remize. „Câinii roșii” au terminat la egalitate cu U Cluj și Universitatea Craiova. În ambele jocuri, Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, a fost nevoit să improvizeze în zona defensivă, întrucât Josue Homawoo a fost indisponibil.

Ultimele noutăți legate de situația lui Homawoo

Fotbalistul va pleca probabil liber de contract în vară, însă el ar fi primit oferte bune de transfer încă din această iarnă. Stoperul de 27 de ani a rămas, deocamdată, în lotul „câinilor roșii”.

Andrei Nicolescu a vorbit, în exclusivitate, cu FANATIK despre situația lui Homawoo. Președintele clubului spune că decizia finală îi va aparține lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat va fi cel care decide dacă fundașul mai intră sau nu în planurile lui Dinamo. De asemenea, oficialul echipei din Ștefan cel Mare a anunțat că fotbalistul ar putea fi reprimit la antrenamente.

„Josue și-a manifestat dorința de a reintra în programul echipei. Va fi testat medical și dacă va corespunde va fi reprimit. Apoi e important ca toată lumea să înțeleagă faptul că clubul e prioritar.

Decizia de a fi folosit în continuare, dacă poate ajuta echipa, va fi a antrenorului nostru. Dacă, sportiv, Zeljko este de părere că ne poate ajuta, el va fi probabil folosit”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu, dezamăgit de atitudinea lui Homawoo

Andrei Nicolescu a vorbit și la FANATIK SUPERLIGA despre atitudinea pe care jucătorul a arătat-o în ultimele săptămâni, când a refuzat să intre pe teren.

„Va trebui să găsim foarte repede soluții. Clubul își respectă contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are anumite probleme medicale. Niciun jucător nu e netransferabil de la Dinamo, dar clubul nu poate fi supus la o asemenea presiune din partea unui jucător.

Susține și că nu are capul… gândurile lui nu se pot focusa pe ce are de făcut aici. O manieră de amator. Atitudinea din ultimele două săptămâni este, un pic, cam a unui amator. Din păcate, nici măcar plecarea nu o forțează. Noi am setat un nivel de transfer, a primit o ofertă foarte bună din liga a doua din Turcia”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

