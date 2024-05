Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo după barajul cu Csikszereda. „Există o clauză”

Dinamo a scăpat in extremis de retrogradarea directă. , profitând de eşecurile celor de la Voluntari şi FC Botoşani pentru a urca peste în clasament.

Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: “O analiză trebuie făcută, sportiv nu am fost unde trebuie acest an”

Astfel, “câinii” vor evolua la baraj cu Csikszereda, confruntare în care au prima şansă. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Zeljko Kopic are o clauză de prelungire în cazul în care echipa rămâne pe prima scenă:

“Automat, există o opţiune de prelungire a contractului pe încă un an. Pe mai departe, trebuie să facem o analiză. Nu vorbesc de antrenor, vorbim cu noi, toţi, din club.

O analiză trebuie făcută, sportiv nu am fost unde trebuie acest an. La final, analiza va fi făcută de acţionari şi în ceea ce mă priveşte. Într-adevăr, este un an greu sportiv, cu două perioade distincte.

Trebuie să vedem ce am greşit. Am avut nişte hop-uri pe care nu le-am trecut aşa cum a trebuit”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Ultimele meciuri pe care le-am avut cu 28.000 de fani cu Piteștiul, atmosfera a fost extraordinară”

Confruntarea tur a barajului dintre . Andrei Nicolescu a declarat că arena “Arcul de Triumf” ar fi neîncăpătoare pentru interesul uriaş pentru confruntarea de la baraj:

“Tocmai am luat hotărârea. Am văzut forum-urile suporterilor. Am văzut și nivelul de interes și o să mergem pe Arenă. Acuma mă duc să rezolvăm. Din ce am discutat la primărie nu e nicio problemă, se poate închiria. Merg să discutăm condițiile de închiriere și cred că nu va fi nicio problemă.

Acum se închiriază tot stadionul, nu e vorba de inele. În funcție de cerință se deschid și inelele superioare și atunci pe analiza pentru risc se cer mai mulți stewarzi. Din informațiile noastre și estimări vor fi undeva la 20-25.000 de oameni.

Să vedem. Sper să fie afluența asta că e foarte important și pentru noi. Adică ultimele meciuri pe care le-am avut cu 28.000 de fani cu Piteștiul, atmosfera a fost extraordinară”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

