Andrei Nicolescu, anunț important despre obiectivul lui Dinamo înaintea meciului de la Buzău: ”Vom acorda o atenție sporită”

Andrei Nicolescu a vorbit despre obiectivele ”câinilor roșii” din acest sezon. Administratorul special al dinamoviștilor a anunțat că focusul principal al trupei antrenate de Zeljko Kopic va fi campionatul.

Obiectivul principal al lui Dinamo București

, dinamoviștii sunt gata să dea totul pentru a rămâne în primele șase echipe la finalul celor 30 de etape. Andrei Nicolescu a dat verdictul cu privire la obiectivul ”câinilor roșii”, declarând că se vor concentra mult mai tare asupra meciurilor de campionat.

“Datorită scorului din prima etapă, politica clubului va fi să ne concentrăm pe campionat și să reducem riscurile de accidentare, astfel încât să fim în cea mai bună formă pentru meciurile de campionat și să rămânem în obiectivul stabilit.

Asta nu înseamnă că nu vom trata serios meciurile de Cupă. Înseamnă că, probabil, vor exista mai multe șanse pentru jucătorii care nu au jucat foarte mult în această perioadă să aibă minute în Cupa României.

Ce pot să vă spun este că vom acorda o atenție sporită meciurilor de campionat și vom fi precauți în legătură cu riscurile de accidentare, pentru a nu periclita nimic din meciurile de campionat din acest final de an.”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

Dinamo putea simți gustul primului loc

După ce fanii și-ar dori mai degrabă să uite ultimii ani din istoria lui Dinamo, gruparea bucureșteană pare că a revenit la forma ce a consacrat-o. În ultimii ani, Dinamo a avut ca obiectiv evitarea retrogradării sau chiar promovarea în prima ligă, după ce au suferit prima retrogradare din istorie.

În anul 2022, Dinamo își lua ”Adio!” de la prima divizie după ce pierdea rușinos barajul de menținere în SuperLiga împotriva lui ”U” Cluj, echipă a cărei galerii este înfrățită cu cea a lui Dinamo.

După un an în care a promovat înapoi în SuperLiga României și încă un an în care s-a zbătut până la final să nu retrogradeze, Dinamo reușește să facă un sezon bun sub comanda lui Zeljko Kopic. Dacă dinamoviștii ar fi reușit să învingă în partida din etapa trecută împotriva lui Sepsi, bucureștenii ar fi fost, pentru 24 de ore, pe primul loc în SuperLiga, .

Dinamo va întâlni în etapa a doua din faza grupelor Cupei României Betano pe divizionara secundă, Metalul Buzău. Chiar dacă lotul bucureștenilor este foarte subțire din punct de vedere al experienței jucătorilor, este foarte posibil ca în această partidă Dinamo să arunce în luptă jucători pe care fanii dinamoviști i-au văzut mai puțin la treabă. Partida va avea loc pe 4 decembrie, de la ora 17:45, pe Stadionul Cornel Neagoescu din Buzău.