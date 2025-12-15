Andrei Nicolescu, anunț tare pentru fanii lui Dinamo despre transferul atacantului român mult așteptat. „A mai fost pe lista noastră!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

este un subiect fierbinte pentru cei de la Dinamo, iar Andrei Nicolescu a recunoscut că echipa bucureșteană e interesată de aducerea lui Vladislav Blănuță.

Dinamo ar putea să-l transfere pe atacantul român de 2 milioane de euro

Conducătorul echipei alb-roșii a fost întrebat direct, la FANATIK SUPERLIGA, dacă există șanse ca atacantul care este acum legitimat la Dinamo Kiev, Blănuță, să ajungă la Dinamo, iar răspunsul a venit imediat.

„Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre, dar condițiile au fost prohibitive și așa că nu are rost să discutăm la momentul ăsta. El a rămas în atenția noastră, e un tânăr român de foarte mare perspectivă. E foarte greu să facem ceva la momentul ăsta. Noi nu cedăm niciodată până când nu e final.

Ne interesează, e mult spus încercăm la momentul ăsta sau că suntem în negocieri, dar ne interesează. Vedem ce oportunități se ivesc, la fel ca la toate transferurile pe care le-am făcut. Am căutat tot timpul să găsim soluții. E foarte dificil să ne ducem acolo (n.r. la suma de 2 milioane de euro).

Dinamo a demonstrat că e un laborator foarte bun pentru tineri jucători, că metodele prin care încercăm să-i aducem la performanță sunt destul de potrivite. Plus că riscul e cel mai mic pentru un jucător să se reinventeze la Dinamo decât în altă parte. Mi se pare un atacant care poate să aibă cifrele de care noi avem nevoie (n.r. 10-15 goluri pe campionat)”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Blănuță a avut mari probleme în Ucraina

Transferat de Dinamo Kiev în vară, pentru 2 milioane de euro, de la FCU Craiova 1948, Vladislav Blănuță a fost parte dintr-un scandal uriaș înainte de debutul său la echipa din Ucraina. Un cont de socializare care îi purta numele a distribuit materiale pro-Rusia, iar fanii lui Dinamo Kiev au luat foc și au cerut inclusiv plecarea jucătorului de la echipă.

Ba chiar mai mult de atât, ucrainenii l-au amenințat cu moartea pe jucătorul român, care în cele din urmă a debutat pentru echipa din Kiev și a până acum în cele 10 apariții pe care le-a strâns.

Blănuță, transfer de titlu pentru Dinamo?

Dinamo a reușit să urce pe locul 2 în SuperLiga României, după victoria clară, 4-0, cu Metaloglobus, iar distanța față de Rapid este de doar un punct. Câinii mai au un singur meci de disputat în 2025, în deplasare, contra celor de la UTA Arad, echipă cu care au remizat în tur, 1-1, pe Arena Națională.

Tot mai multe voci vorbesc despre faptul că formația bucureșteană se bate cu șanse mari la titlu, iar aducerea unui atacant de valoare ar putea spori șansele echipei. Blănuță a fost la cel mai bun nivel al său la Universitatea Cluj, acolo unde a marcat de 12 ori în 37 de meciuri în sezonul trecut.