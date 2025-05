Andrei Nicolescu, anunț uriaș chiar înainte de FCSB – Dinamo: „Discuția e deschisă”

Astrit Selmani este unul dintre jucătorii care ajung la final de contract cu Dinamo în vară. , însă Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvăluit că termenii s-au schimbat.

Andrei Nicolescu, anunț uriaș cu doar o jumătate de oră înainte de FCSB – Dinamo

Cu doar o jumătate de oră înainte de meci, , dar și despre situațiile contractuale ale lui Homawoo și Selmani. Dacă în cazul fundașului central situația pare a fi bătută în cuie, în ceea ce îl privește pe Selmani discuțiile de prelungire au înaintat.

„Nu renunțăm la ce ne dorim să atingem în sezonul ăsta, o victorie împotriva FCSB, încercăm și o să reușim. (n.r. insolvență) Astăzi am avut termen, a rămas în pronunțare.

Trebuie să ne facem temele bine și să mergem în fața judecătorului sindic pentru ieșirea din insolvență în termenul în care considerăm că o să fim ‘safe’ pentru a depune dosarul de licențiere.

Este o procedură pe care noi o respectăm în fața Federației și a Comisiei. Discuțiile astea, chiar dacă nu am avut dosarul complet, e o chestiune de respect reciproc și de cunoaștere mai îndeaproape a oamenilor. Dacă vom lucra toți pe licențiere, predictibilitatea a modelelor de licențiere va duce fotbalul spre o chestiune care va fi mult mai sănătoasă.

„Discuția e deschisă cu Selmani. Nu e în situația lui Josh”

Suntem într-o discuție mai pozitivă cu Selmani decât cu Josh (n.r. Homawoo). Dacă au rămas ofertele care au fost în iarnă, cu siguranță va fi foarte greu să mai negociem. Cu Astrit, discuția e deschisă, șansele sunt foarte mici, dar nu e în situația lui Josh. Costin nu e la final de contract.

Mizez că dorința noastră, pregătirea pe care am făcut-o în acest an, am avut 3 meciuri deja, să se concretizeze în rezultatul din seara asta, să reușim să învingem. Nu-l avem (n.r. să anunțe transfer). Am rămas la 10-12 jucători să aducem. Cu siguranță, în funcție de aceste 12 transferuri vor fi și jucători care vor pleca. Vom câștiga, eram un pic anxios, acum sunt pozitiv și senzația mea este că o să câștigăm”, a declarat Andrei Nicolescu, la .