Andrei Nicolescu anunţă marele obiectiv al lui Dinamo în finalul sezonului: „Prefer şase înfrângeri la rând, dar să luăm Cupa României”. „Câinii” arbitrează lupta la titlu: „Ne vedem interesul”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a anunțat că, din acest moment, obiectivul lui Dinamo este câștigarea Cupei României. Președintele executiv al „câinilor” este dispus să sacrifice campionatul, mai ales că nu au bătut pe nimeni în patru etape de play-off.

Acum, Andrei Nicolescu vrea Cupa României cu Dinamo.

„Am pierdut iar 2 puncte, cum am mai pierdut și alte puncte în acest play-off. La Rapid puncte, acasă cu Craiova puncte sau puncte. La Argeș puteam să revenim să câștigăm, n-am revenit. La CFR trebuia să câștigăm, nu am câștigat. Așa se scrie istoria. Alții au deja patru victorii în play-off. Diferența e enormă în clasament, dar în joc e destul de mică.

(n.r. – Are noroc U Cluj?) Nu știu, dar când câștigi la Pitești de maniera în care câștigi, cineva acolo sus te iubește. Cu CFR să zici că e un meci în care totul e posibil, pe contre, dar să câștigi la Pitești? Mai ales după acel meci, care a fost mai degrabă de play-out decât de play-off. Să câștigi de maniera aia și să pleci cu 3 puncte în play-off, normal că boostul de energie și coeziune a grupului crește exponențial.

Pentru noi, campionatul, adică titlul, este închis. E de domeniul fantasticului. Pentru Europa sunt șanse pentru că sunt patru puncte până la locul 3. Sunt șanse și trebuie să începem să câștigăm și de atunci totul va deveni mult mai ușor, iar Cupa e un traseu mai scurt. Nu mai ușor, dar mai scurt. Două meciuri față de șase.

(n.r. – 6 înfrângeri în SuperLiga și câștigarea Cupei?) Da, 100%. Dacă vorbim pragmatic. Nu ne-ar conveni, dar pragmatic vorbind ar însemna că ne-am atins obiectivul. Dar la cum jucăm noi nu considerăm că suntem inferiori vreunei echipe din play-off, dar trebuie să învățăm să și înscriem”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo arbitrează lupta la titlu în SuperLiga

Pentru Dinamo urmează ultimul meci din turul play-off-ului. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 21:00, echipa lui Zeljko Kopic va primi vizita liderului U Cluj. „(n.r. – Ai semna pentru un scenariu de genul finala Cupei, Dinamo – U Cluj, și peste trei zile, U Cluj – Dinamo pentru titlu?) Finala Cupei e e pe 13 mai. Ultima etapă e pe 23. După mai e o etapă la final weekend. Teoretic e interesantă previziunea. Să fie U Cluj – Dinamo finala, apoi Craiova – U Cluj și la urmă U Cluj – Dinamo. Dar până acolo e departe.

(n.r. – Dinamo e arbitru la titlu) Dinamo trebuie să își vadă interesul. Meciul de cupă e foarte important. Dacă suntem în finala cupei ne putem gândi mai mult. Dar sunt 4 puncte până la locul 3. 4 puncte în 6 etape sunt remontabile. E important.

(n.r. – meci special cu U Cluj?) La nivel declarativ suntem frați, dar pe teren nu se pune problema. Pentru noi e foarte important să începem să câștigăm. Dacă vom câștiga acest meci, boostul de încredere pentru cupă va fi altul. Și pentru cele 5 etape de play-off”, a adăugat președintele executiv al lui Dinamo.