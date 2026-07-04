Sport

Andrei Nicolescu anunță noi plecări de la Dinamo: ”O să fie decizii mai dure”. Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu

Andrei Nicolescu (49 de ani) a recunoscut că Dinamo nu a realizat transferurile pe care și le-a dorit în această vară. Chiar și așa, președintele a vorbit despre alte plecări.
Traian Terzian
04.07.2026 | 17:07
Andrei Nicolescu anunta noi plecari de la Dinamo O sa fie decizii mai dure Ce se intampla cu Adrian Mazilu
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu (49 de ani), detalii despre situația lui Adrian Mazilu și cine mai pleacă de la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește de startul noului sezon, dar lotul este deocamdată incomplet. În ciuda faptului că există încă posturi neacoperite corespunzător, Andrei Nicolescu a precizat că vor urma și alte plecări de la Dinamo.

Noi plecări de la Dinamo anunțate de Andrei Nicolescu

Președintele ”câinilor” a dezvăluit că atacantul Adrian Mazilu va continua la Dinamo și în sezonul viitor, însă a precizat că vor exista o serie de despărțiri în urma unor discuții care se vor purta în acest weekend.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Sunteți în grafic sau sub cu transferurile?) Un pic sub pentru că nu am avansat în zona mijlocașului central, e foarte complicat de vorbit. Am mai spus asta și lumea decade ce spun eu, dar jucătorii pe care îi targetăm noi nu se gândesc sa aibă acum România ca opțiune și din cauza asta e puțin dificil. Trebuie să rezolvăm, dar suntem acolo… 

Azi a fost un antrenament, sunt două zile de pauză. În weekend-ul ăsta se vor lua niște decizii legate de mulți jucători, o să fie decizii mai grele, dure, dar se vor lua. Vom avea discuții ca să vedem cum se va finaliza lotul. Sunt tineri care au fost cu noi dar din păcate nu vor continua, nu sunt la nivelul la care credeam noi.

ADVERTISEMENT
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
Digi24.ro
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”

Mazilu face parte din lotul care rămâne pentru pregătirea campionatului, dar nu am reușit să discutăm mai multe. El va continua cu noi, va fi în lotul care va începe de luni să pregătească campionatul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări

Dinamo, la un pas să aducă un nou atacant

Dinamo s-a despărțit de o serie de jucători importanți în această vară, iar la capitolul sosiri au înregimentat doar patru jucători. Este vorba de fundașul central spaniol Martin Pascual, portarul marocan Alaa Bellaarouch, tânărul apărător dreapta Ștefan Opriș și atacantul din Eritrea, Oliver Hintsa.

ADVERTISEMENT

Președintele Andrei Nicolescu a explicat că este foarte aproape de a încheia negocierile cu încă un atacant și a vorbit despre ce planuri mai are pentru această perioadă de mercato înainte de începerea SuperLigii.

”Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul. (n.r. – Din România?) Nu, de afară. Jucători de calitate din România e greu să acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității.

ADVERTISEMENT

Un român și un străin vin acum. În rest, avem ținte din străinătate. Dacă aveam români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a spus Nicolescu.

Povestea fabuloasă a românului care a eliminat Germania și înfruntă „balaurul” Franța la...
Fanatik
Povestea fabuloasă a românului care a eliminat Germania și înfruntă „balaurul” Franța la CM 2026. Cum a ajutat Paraguayul să scrie istorie în SUA
Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa...
Fanatik
Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Imaginea s-a viralizat instant
Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China! Căpitanul naționalei a marcat chiar contra...
Fanatik
Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China! Căpitanul naționalei a marcat chiar contra fostei sale echipe. Video
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Naum, oripilat de ce i s-a povestit în direct: 'Poftim? Ce ai cu...
iamsport.ro
Naum, oripilat de ce i s-a povestit în direct: 'Poftim? Ce ai cu ei?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!