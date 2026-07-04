Andrei Nicolescu anunță noi plecări de la Dinamo: ”O să fie decizii mai dure”. Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu

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Dinamo se pregătește de startul noului sezon, dar lotul este deocamdată incomplet. În ciuda faptului că există încă posturi neacoperite corespunzător, Andrei Nicolescu a precizat că vor urma și alte plecări de la Dinamo.

Noi plecări de la Dinamo anunțate de Andrei Nicolescu

Președintele ”câinilor” a dezvăluit că atacantul Adrian Mazilu va continua la Dinamo și în sezonul viitor, însă a precizat că vor exista o serie de despărțiri în urma unor discuții care se vor purta în acest weekend.

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”(n.r. – Sunteți în grafic sau sub cu transferurile?) Un pic sub pentru că nu am avansat în zona mijlocașului central, e foarte complicat de vorbit. Am mai spus asta și lumea decade ce spun eu, dar jucătorii pe care îi targetăm noi nu se gândesc sa aibă acum România ca opțiune și din cauza asta e puțin dificil. Trebuie să rezolvăm, dar suntem acolo…

Azi a fost un antrenament, sunt două zile de pauză. În weekend-ul ăsta se vor lua niște decizii legate de mulți jucători, o să fie decizii mai grele, dure, dar se vor lua. Vom avea discuții ca să vedem cum se va finaliza lotul. Sunt tineri care au fost cu noi dar din păcate nu vor continua, nu sunt la nivelul la care credeam noi.

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Mazilu face parte din lotul care rămâne pentru pregătirea campionatului, dar nu am reușit să discutăm mai multe. El va continua cu noi, va fi în lotul care va începe de luni să pregătească campionatul”, a declarat Andrei Nicolescu, la .

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Dinamo, la un pas să aducă un nou atacant

Dinamo s-a despărțit de o serie de jucători importanți în această vară, iar la capitolul sosiri . Este vorba de fundașul central spaniol Martin Pascual, portarul marocan Alaa Bellaarouch, tânărul apărător dreapta Ștefan Opriș și atacantul din Eritrea, Oliver Hintsa.

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Președintele Andrei Nicolescu a explicat că este și a vorbit despre ce planuri mai are pentru această perioadă de mercato înainte de începerea SuperLigii.

”Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul. (n.r. – Din România?) Nu, de afară. Jucători de calitate din România e greu să acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității.

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Un român și un străin vin acum. În rest, avem ținte din străinătate. Dacă aveam români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a spus Nicolescu.