Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri la Dinamo: “Vor mai veni 2-3 jucători!”. Ce posturi sunt vizate

Universitatea Cluj și Dinamo s-au duelat în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. În urma unui meci echilibrat, „câinii” au avut câștig de cauză, Alexandru Pop marcând în ultimele minute ale întâlnirii unicul gol al partidei. Cu un grup deja format, Andrei Nicolescu a anunțat că vor veni și alți jucători la club.

Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri la Dinamo: “Vor mai veni 2-3 jucători!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit că . Cu mai puțin de 2 săptămâni până la închiderea ferestrei de transferuri, președintele de la Dinamo a , obiectivul clubului fiind accederea în play-off.

„(n.r. – Cum a fost Kopic după meci?) El și când e fericit e puțin reținut, nu e exuberant. Era mulțumit de ceea ce s-a întâmplat. Eu cred că am arătat, chiar dacă nu am avut realizări foarte bune ofensive, că am controlat meciul pe un teren unde e greu să faci asta. Nu cred că merge nicio echipă și spune că pe Cluj Arena obiectivul e să câștige. Era mulțumit de ce au arătat ca și dorință și a pune în practică.

(n.r. – A mai cerut transferuri?) Asta e o chestiune pe care o discutăm zilnic. Fiecare cu rezultatele lui. Sperăm și noi să mai vină jucători, suntem acolo și căutăm să găsim soluțiile potrivite.

„Ne-am dorit să aducem jucători-proiect! Nu ne-am dorit să aducem fotbaliști vedetă”

Sperăm să mai vină jucători, acum depinde și de ce perspectivă are fiecare. Noi nu ne-am dorit nici în anul acesta să aducem niște jucători care să aibă un statut de vedetă, să fie un jucător care să aibă din mai multe puncte de vedere acest statut. Aici ne gândim la unde au jucat, salarii și așteptările pentru care vin aici.

Ne-am dorit mai mult să aducem jucători-proiect, cu foarte mare calitate și să poată să demonstreze și să se integreze imediat. Unii dintre ei i-am găsit tineri, alții cu oarecare experiență. Cei care au venit și au experiență s-au integrat. Și Nikita, Musi s-au integrat, iar ei sunt niște copii foarte mici.

Cam acolo ne situăm noi, încercăm să găsim jucători români cu mare potențial, jucători care să fie într-un trend ascendent. Să fie și din punct de vedere al caracterului ceea ce ne dorim pentru grupul acesta. La final, trebuie să și ne permitem să-l aducem. Vor fi 2-3 transferuri”, a declarat Andrei Nicolescu.