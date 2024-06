Andrei Nicolescu anunță o plecare importantă de la Dinamo: „Vă spun în premieră”. Ce transferuri pregătește clubul din Ștefan cel Mare

Andrei Nicolescu a anunțat plecarea lui Darko Velkovski de la Dinamo. Oficialul din Ștefan cel Mare a recunoscut că este greu de crezut ca fundașul nord-macedonean, cel mai valoros fotbalist din lotul lui Dinamo, să semneze prelungirea contractului. „Câinii” pregătesc transferul unui atacant.

Andrei Nicolescu anunță o plecare importantă de la Dinamo: „Vă spun în premieră”

Darko Velkovski este foarte aproape să plece de la Dinamo. Fundașul central, cotat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt, ajunge la final de contract cu formația din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a mărturisit că șansele ca Darko Velkovski să semneze prelungirea contractului sunt infime.

ADVERTISEMENT

„Pot să vă spun în premieră că va fi foarte greu să reînnoim înțelegerea cu Darko Velkovski. Ne trebuie fundași centrali, 100%. Dacă nu trei, doi ne trebuie sigur. Mai sunt doi jucători care nu fac parte din planul antrenorului”, a declarat Andrei Nicolescu la .

În a doua parte a sezonului 2023/2024, Darko Velkovski a adunat 16 meciuri în tricoul lui Dinamo, reușind să marcheze un singur gol. Fundașul nord-macedonean a ratat ultimele 3 meciuri ale stagiunii la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dinamo transferă un atacant după plecarea lui Gregorio

Dinamo are nevoie de un atacant pentru a întări compartimentul ofensiv după . Andrei Nicolescu a anunțat că în cursul zilei de vineri, 14 iunie, Dinamo ar urma să anunțe oficial alte două transferuri.

„Mâine încercăm să mai perfectăm un transfer sau două. Nu sunt semnate. Atâta timp când nu sunt semnate, se poate întâmpla orice. Am căutat să aducem jucători români și după ce ne considerăm compleți cu jucători români, atunci începem să ne uităm pe piața de jucători străini.

ADVERTISEMENT

Este un atacant”, a spus Andrei Nicolescu. Administratorul special din Ștefan cel Mare are așteptări foarte mari de la Cătălin Cîrjan. Oficialul de la Dinamo l-a admirat pe tânărul fotbalist încă de pe vremea când s-a transferat la Rapid.

„Cătălin Cîrjan a cerut să vorbească cu antrenorul (n.r. Kopic) înainte de această alegere pentru că asta era foarte important. Când a fost transferat de Rapid, am declarat subiectiv că mi se pare cel mai bun transfer pe care l-a făcut Rapid.

ADVERTISEMENT

Avem foarte mare încredere în el și a fost o oportunitate pe care nu puteam lăsa să treacă. Nu mi-am schimbat părerea. Știu contextul, știu mai multe lucruri.

La Dinamo poate să își arate valoarea. Cu siguranță antrenorul și l-a dorit. Când antrenorul insistă și își dorește un jucător înseamnă că va fi o piesă importantă în teren”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Dinamo l-a vrut pe Viorel Moldovan: „A fost o discuție”

Viorel Moldovan este noul președinte al Rapidului. „Comisarul” la care a participat inclusiv acționarul majoritar, Dan Șucu. Andrei Nicolescu a dezvăluit că Viorel Moldovan a fost dorit de Dinamo pentru postul de director sportiv.

„A fost o discuție după ce am făcut analiza sezonului trecut. Am văzut ce s-a întâmplat și am decis să schimbăm ceva în zona de suport pentru antrenorul principal (n.r Florentin Petre). Noi l-am dorit pentru spiritul lui, pentru ce poate transmite tinerilor jucători.

Noi am declarat și ne reorientăm spre jucători români cu potențiali. Am discutat cu Viorel Moldovan pentru funcția de director sportiv. A ales o altă variantă. Îi urez mult succes. Îi mulțumesc pentru că am discutat cu dânsul despre problemele lui Dinamo”, au fost cuvintele lui Andrei Nicolescu.