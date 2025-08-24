Andrei Nicolescu anunţă o revenire importantă la Dinamo: “Va fi cu noi după pauza naţionalei!”. Ce se întâmplă cu Perica: “Îl văd afectat”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
24.08.2025 | 16:34
Dinamo merge foarte bine în acest start de sezon, iar Andrei Nicolescu are așteptări și mai mari. Președintele „câinilor” a anunțat o revenire de senzație în viitorul apropiat.

Andrei Nicolescu a anunțat o super revenire la Dinamo

Dinamo a obținut o victorie nesperată pe Cluj Arena, scor 1-0, cu U Cluj. Alexandru Pop a dat lovitura în minutul 89. Atacantul a marcat primul său gol de când îmbracă tricoul roș-alb. Ca urmare a acestui succes, „câinii roșii” au urcat pe locul 5, cu 12 puncte. Se anunță însă vremuri și mai bune pentru gruparea din „Ștefan cel Mare”.

(n.r. – Care mai e situația lui Perica?) Perica s-a întors din tratament. Toate informațiile sunt că s-a întors și că reia ciclul normal de pregătire și că nu o să mai avem probleme. Sper să îi fi dat de cap. Dar nu mai spunem nimic. Suflăm și în iaurt.

E o presiune pe noi, dar mai ales pe el. Îl văd cât de afectat e el de chestia asta. Știu ce am discutat la începutul acestui sezon. Cunoștea deja campionatul, se adapta la ce înseamnă campionatul ăsta, era doar o chestiune de a fi în formă fizică bună”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

  • 6 goluri în 17 meciuri are Stipe Perica la Dinamo

„Sunt mult mai multe opțiuni pentru antrenor”

Stipe Perica n-a jucat decât într-un singur meci în acest sezon, în victoria de la Metaloglobus, scor 1-0. Pe lângă atacantul croat, Kopic îl va avea la dispoziție și pe Mărginean, care, și el, se confruntă cu probleme medicale. La următorul meci, cu Hermannstadt, vor reveni însă Milanov și Cristi Mihai, suspendați în U Cluj – Dinamo 0-1.

„Mărginean intră și el în proces normal, dar stând trei săptămâni e greu de crezut că își va reveni imediat. Sperăm după pauza cu naționalele să fie cu noi 100%. Sunt jucători importanți și ne dau stabilitate.

Pentru că cu încă patru jucători față de primul 11, plus ce am avut pe bancă, sunt mult mai multe opțiuni pentru antrenor”, a adăugat președintele lui Dinamo.

