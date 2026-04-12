Andrei Nicolescu anunță schimbări masive la Dinamo! Iureș în direct după 1-1 cu CFR Cluj: „E frustrant! Ne trebuie sânge proaspăt”

La finalul derby-ului din Gruia, Andrei Nicolescu (49 de ani) a intervenit telefonic la Digi Sport și și-a spus oful.

Andrei Nicolescu, supărat după remiza CFR – Dinamo 1-1

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a dat vina pe ghinion pentru faptul că Dinamo nu a câștigat și a anunțat mai multe schimbări la nivelul lotului în vară. „Am greșit într-un singur punct în meciul ăsta, că ne-am retras după gol. Am avut o mentalitate pe care trebuie să o mai construim. E foarte mult ghinion.

E exasperant când ratezi atât. Din păcate ne compromitem șansele la ce vrem să luptăm cu atât de puține puncte după cele 4 meciuri. E frustrant că în niciun meci nu am fost sub adversarii noștri, azi am fost chiar peste. Și azi am făcut un joc bun pe un teren greu, unde puține echipe au atâtea ocazii câte am avut noi. Păcat că încă mentalitatea asta de echipă puternică și pragmatică încă o învățăm. Dar asta e, sper să nu mai fie așa cât de curând”, a transmis Nicolescu.

Dinamo e out din lupta la titlu

După 1-1 cu CFR Cluj, „câinii” sunt out din lupta la titlu. Roș-albii sunt pe locul 6, cu 28 de puncte, cu opt mai puține decât U Cluj și U Craiova, ocupantele primelor două locuri, care vor juca în meci direct, luni 13, aprilie, de la ora 21:30.

„(n.r. opțiuni pe bancă) Sunt opțiunile pe care ni le-am dorit, dar nu a ținut numai de noi intrarea în formă și în capacitate fizică a jucătorilor. Am făcut niște alegeri împreună, le-am făcut din rațiunile pe care le-am avut pentru construcția pe care o vedem la Dinamo. Așa am crezut noi că e mai bine.

Cred că ghinionul ăsta într-o luptă care durează, statistic în meciuri se aplatizează, dar deocamdată noi terminat sezonul regulat cu ghinion și am început și play-off-ul tot cu ghinion. Se vor schimba niște linii la Dinamo și e benefic. Ne trebuie sânge proaspăt. Cu siguranță mai vin niște fundași centrali, dar Matteo (n.r. Duțu) a arătat și va arăta că e o soluție foarte bună. Vedem ce jucători sunt la final de contract. Ne dorim, cel puțin în perspectiva participării în Europa, un lot mai numeros.

(n.r. șanse titlu) La titlu nu. Dar pentru cupele europene ne batem până la ultimul meci. Și în cealaltă competiție (n.r. Cupa), unde am rămas doar 4 echipe”, a declarat Andrei Nicolescu după CFR – Dinamo 1-1.