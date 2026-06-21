Andrei Nicolescu anunţă transferuri la Dinamo direct din cantonament: „Lotul nu este definitivat” Ce jucători ţinteşte

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Dinamo a ratat la mustaţă calificarea în cupele europene. şi de pe locul 8 va merge în Europa. De cealaltă parte, „câinii” sunt în reconstrucţie după plecarea lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, mesaj din cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „E o perioadă de evaluare şi cunoaştere”

Andrei Nicolescu a plecat alături de echipa lui Dinamo în cantonamentul din Polonia. Preşedintele „câinilor” a declarat că în acest moment există mulţi jucători tineri la echipă, care luptă pentru un loc în lotul pentru sezonul viitor:

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„Primele zile petrecute alături de echipă și noul staff tehnic, în cantonamentul din Polonia, îmi oferă timp pentru observație și analiză. Departe de zgomotul obișnuit al sezonului, rămân antrenamentele, discuțiile cu Cosmin și Nuno, munca de zi cu zi, procesul prin care începe să se formeze un grup nou și responsabilitatea pe care o avem față de marea familie a suporterilor dinamoviști.

Avem în față o perioadă importantă. Pentru mulți dintre jucătorii prezenți aici este o oportunitate de a demonstra că pot face parte din proiectul Dinamo pentru sezonul care urmează. Pentru noul staff tehnic este o perioadă de evaluare și de cunoaștere. Pentru club este o etapă necesară într-un proces mai amplu de construcție.

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Avem mulți jucători tineri, jucători aflați în dezvoltare și fotbaliști care încearcă să își câștige locul într-un club cu exigențele lui Dinamo. Consider acest lucru sănătos. Competiția trebuie să existe, iar această perioadă ne ajută să înțelegem mai bine cine este pregătit să facă parte din ceea ce construim mai departe”.

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Anunţă noi transferuri la Dinamo: „Lotul nu este definitivat”

Oficialul dinamovist a spus că urmează să se facă transferuri la echipă, iar ţinta este să aducă jucători cu experienţă, care să crească nivelul echipei. Totodată, Nicolescu cere răbdare şi încredere, fiind sigur că direcţia în care se îndreaptă clubul este cea corectă:

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„Știm că lotul nu este definitivat. Continuăm să lucrăm pentru completarea lui și pentru aducerea unor jucători care să crească nivelul echipei, să aducă experiență și să ofere mai multe soluții staffului tehnic. În ultimele săptămâni am muncit mult în această direcție și sunt convins că o parte dintre rezultatele acestei munci vor putea fi văzute foarte curând.

Primul meci de pregătire ne-a oferit câteva răspunsuri și ne-a confirmat că mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Era firesc să fie așa după doar câteva zile de lucru împreună. În această etapă sunt mai importante concluziile decât rezultatele.

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Știu că încrederea este cel mai greu lucru de câștigat în fotbal. Se construiește în timp, prin decizii bune, prin muncă și prin consecvență. Suntem la începutul unui nou sezon, avem încă mult de lucru, dar am și convingerea că direcția este cea corectă. Iar fiecare zi petrecută aici trebuie să ne aducă mai aproape de echipa pe care ne-o dorim cu toții la începutul campionatului”, a scris Nicolescu pe reţelele de socializare.

Dinamo pregăteşte noul sezon în cantonamentul de la Kielce. „Câinii” vor sta în Polonia până pe data de 2 iulie, iar Nuno Campo a luat 29 de jucători în acest stagiu de pregătire. În primul amical, , şi vor mai juca împotriva lui Motor Lublin și Omonia Nicosia.

Lotul lui Dinamo în Polonia: