Andrei Nicolescu anunță un nou transfer la Dinamo după 1-0 cu U Cluj! „Câinii” au pe listă un român: „E sub contract”

Andrei Nicolescu a dezvăluit după victoria cu U Cluj, 1-0, că Dinamo are pe listă un fotbalist român. Președintele „câinilor” a oferit detalii despre plecarea lui Charalampos Kyriakou de la echipă.
Bogdan Mariș
19.01.2026 | 11:52
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo are pe listă un fotbalist român. FOTO: colaj Fanatik
Charalampos Kyriakou s-a despărțit de Dinamo în această iarnă și a revenit în țara natală, Cipru, unde va evolua pentru AEK Larnaca. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a oferit detalii la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre plecarea mijlocașului și a dezvăluit că gruparea „roș-albă” caută în continuare un înlocuitor pentru acesta, pe listă aflându-se și un fotbalist român.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre plecarea lui Charalampos Kyriakou de la Dinamo

Dinamo a anunțat pe 15 ianuarie despărțirea de mijlocașul cipriot Charalampos Kyriakou, fotbalist care a evoluat în aproape toate partidele din prima parte a sezonului. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a oferit detalii despre decizia luată de clubul „roș-alb”.

(n.r. ce s-a întâmplat cu Kyriakou, a picat ca din senin despărțirea) Poate pentru presă, dar noi aveam niște discuții mai de mult. Căutăm un mijlocaș, dacă în decembrie ne mișcam mai repede aveam în momentul ăsta un mijlocaș, număr 6-8, pe care ni-l doream foarte mult și care era potrivit pentru Dinamo.

(n.r. pentru presă a părut o surpriză) Da, e stilul nostru de a nu vorbi de despărțirile pe care vrem să le facem, pentru că nu e productiv, atât clubului, cât și jucătorilor, care sunt angrenați, totuși, până la despărțire, în tot ceea ce înseamnă dinamica echipei. Sunt posibile soluții pe bancă sau în teren, iar discuțiile publice afectează moralul lor și dinamica echipei, nu le facem.

(n.r. decizia cu Kyriakou era luată de mai multe luni, o luase și Kopic) Da. Dar el, în același timp, trebuie să fie între ciocan și nicovală, el trebuie să țină și jucătorii motivați, chiar dacă se bazează mai mult sau mai puțin pe ei, pentru că nu se știe niciodată, dinamica fotbalului e agresivă”, a declarat președintele lui Dinamo la o zi după victoria obținută contra Universității Cluj, 1-0.

Dinamo are pe listă un mijlocaș român. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Dinamo caută în continuare un înlocuitor pentru Charalampos Kyriakou, iar pe lista clubului se află și un mijlocaș român. „Căutăm în continuare un mijlocaș, avem o listă scurtă la momentul acesta, vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. E un singur nume de jucător român pe listă, dar în acest moment cred că e destul de greu pentru el și pentru noi.

(n.r. cine e?) E un jucător sub contract, nu putem să discutăm despre asta”, a afirmat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK. După plecarea lui Charalampos Kyriakou de la Dinamo, Zeljko Kopic se bazează la mijlocul terenului pe Cristian Mihai, Andrei Mărginean, Georgi Milanov, Eddy Ghahore şi Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” ar fi putut părăsi la rândul său echipa în această iarnă, dar a refuzat oferta sosită din Ucraina, de la Metalist Harkov, anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 14 ianuarie.

Andrei Nicolescu, ANALIZĂ LA SÂNGE după Dinamo - U Cluj 1-0: "MI-A FOST FRICĂ"

