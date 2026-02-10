Andrei Nicolescu, așa cum nu l-ai mai văzut! S-a revoltat în direct când a fost întrebat de transferuri: „Jucătorii lui Dinamo n-au valoare?”

ADVERTISEMENT

La o zi distanță după terminarea derby-ului a venit în studioul Prima Sport, unde a tras câteva concluzii. Președintele roș-albilor s-a enervat însă când a fost pusă la îndoială valoarea băncii de rezerve.

Andrei Nicolescu s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo a ratat șansa de a trece pe primul loc în SuperLiga. în etapa cu numărul 26. Inițial, Andrei Nicolescu a considerat echitabil rezultatul de pe Arena Națională.

„(n.r. – Mulţumit?) Da, după cum s-a jucat. A fost un meci intens, dar cu puţine reuşite. Unii au avut impresia că Craiova a controlat jocul, însă eu nu sunt de acord. Dacă reuşeam să marcăm la faza lui Armstrong, partida se putea desfăşura cu totul altfel. Craiova nu a avut ocazii mari, în afară de bara venită după o deviere.

Pe de altă parte, au controlat mai bine posesia, au fost agresivi şi a trebuit să ne adaptăm. Per ansamblu, rezultatul este echitabil, pentru că nici noi nu am avut foarte multă forţă ofensivă. Din perspectiva noastră, defensiv am închis foarte bine jocul. Am avut câţiva jucători mai puţin inspiraţi; într-o zi mai bună, Musi şi Cîrjan ar fi fost mai eficienţi, la fel şi Mazilu. Chiar şi aşa, consider că am făcut un meci solid, ţinând cont de forţa Craiovei”, a declarat președintele lui Dinamo, la Prima Sport 1.

Oficialul „câinilor” s-a enervat însă când a fost pusă la îndoială campania de transferuri din această iarnă. „Cred că la Dinamo se vorbeşte cel mai mult de lipsa unor transferuri. Pe cuvânt. Nu am văzut o altă echipă care să facă nişte transferuri spectaculoase, să ne dea pe toţi pe spate.

Cred că cel mai important transfer pe care l-am făcut noi în vară e Soro. Adică Soro, care nu se integra în sistemul nostru, la cel care joacă acum, e cel mai mare câştig. În momentul ăsta e unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

Se tot propagă ideea că nu există valoare în banca lui Dinamo. Dinamo e pe locul trei datorită acestor jucători. Şi dacă sunt aici, înseamnă că au valoare”, a tunat Andrei Nicolescu.

Dezbatere pe tema schimbărilor făcute de Kopic și Coelho

În Dinamo – U Craiova 1-1, Kopic și Coelho au operat, fiecare, câte patru schimbări. Pus de moderatorul Dan Udrea să compare jucătorii care au intrat de pe bancă, Nicolescu a fost mai acid decât de obicei. În repriza a doua, la Dinamo au intrat Maziliu, Pop, Milanov și Mihai, în timp ce oltenii i-au introdus pe Al Hamlawi, Mora, Tudor Băluță și Etim.

„Mazilu este cel mai bun produs al fotbalului românesc din ultimii trei ani. A avut doar o perioadă mai proastă. Dar a progresat foarte mult din punct de vedere fizic și veți vedea cine va fi Mazilu. Pop până acum doi ani era golgheterul României, cel mai bun număr 9 la ora aceea, a dat vreo 13 goluri la Galați. Singura lui problemă e că nu o are constanță.

Milanov? Păi Milanov este cel mai experimentat fotbalist din lotul lui Dinamo. Are 5 titluri în Rusia și 75 de meciuri în UEFA Champions League! Iar Mihai e titular în naționala U21 și a venit de la o echipă care se bate la play-off. Cu ce mai presus Băluță de Mihai?”, a mai spus Nicolescu.