Andrei Nicolescu, atac devastator la CCA după scandalul de la U Craiova – Dinamo: “Vom lătra pe rând dacă nu ne unim împotriva acestor arbitri! Cine are creier să înţeleagă pericolul”

Dinamo a cedat în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii cu 1-2 pe terenul Universității Craiova. „Câinii” au reacționat vehement după ce golul decisiv marcat de olteni a venit în urma unui offside în faza de construcție. Andrei Nicolescu a intrat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA și a avut un discurs amplu la adresa CCA. Rămâi pe site pentru a vedea de ce s-a plâns președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu, atac devastator la adresa CCA

Un nou meci din SuperLiga, un nou scandal legat de arbitraj. Dinamo a pierdut în Bănie cu 1-2 după un gol marcat de gazde în urma unui VAR nu a intervenit, iar „centralul” Szabolcs Kovacs a împărțit cartonașe galbene băncii tehnice de la Dinamo după protestele acestora. , a fost la fel de înverșunat și a doua zi. Oficialul „câinilor” a avut o nouă tiradă în direct la adresa CCA.

„Aproape noapte albă… Lătrăm în gol, dacă lătrăm singuri. Cred că mesajul cel mai important, deși am văzut suporterii, media, toată lumea ar aștepta de la mine să dau punctual greșeala asta și cumva să-i răcoresc. Nu se întâmplă nimic, pentru că nu se schimbă nimic, vom rămâne cu același rezultat de pe teren, vom rămâne cu aceeași frustrare și dacă învățăm din asta toți, că aceste momente destabilizează încrederea în fotbal și că trebuie să facem ceva să le evităm în viitor… asta e, atâta putem. Eu nu vreau să discut chestiuni punctuale sau ca în tribună, în fața dumneavoastră, și vreau să discut principii și idei. Și eu cred că o reprezentare corectă și activă în Comitetul Executiv, atât din partea președinților desemnați de echipele de Liga I, cât și din partea președintelui Ligii, pot să conducă la niște criterii, la niște regulamente, la niște moduri în care toată lumea să se simtă protejată în relația cu CCA, CCA să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce face și să existe transparență. Dacă nu înțelegem chestia asta, cum spuneam și aseară, vom lătra pe rând și degeaba…

(n.r. – Ce înseamnă ca CCA să își asume mai multă transparență?) Există în spațiul public, cel puțin de când e Dinamo acum din nou în Liga 1, multe discuții legate de ce reguli ar trebui setate ca să știm foarte clar ce se întâmplă cu deciziile de arbitraj. Cum ar trebui să comunice CCA, cum ar trebui să-și asume responsabilitatea în anumite momente, cum ar trebui să facă publice anumite discuții sau nu. Cum să fie transparentă și să fie în slujba acestor cluburi, pentru că acest CCA este înființat în slujba fotbalului și a cluburilor din Liga 1. El nu este înființat ca o putere discreționară care să facă ordine doar atunci când își dorește. Noi, cluburile, îi dăm puterea. Noi cei care trimitem reprezentanți în Comitetul Executiv, noi cei care suntem reprezentanți de președintele Ligii, noi dăm puterea oamenilor ăștia. Dar noi suntem atât de slabi sau conducătorii din fotbalul românesc se consideră atât de slabi încât stau cu această aură a puterii deasupra capului și le e frică să fie uniți și să-și exprime punctul de vedere și să nu trimită acolo în zona de reprezentativitate doar ornamente. Noi asta avem în momentul ăsta!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Schimbările pentru care Andrei Nicolescu insistă și pe care vrea să le vadă în sfârșit în fotbalul românesc

Andrei Nicolescu și-a continuat discursul explicând ce ar vrea să vadă în sfârșit schimbat în regulile care se aplică fotbalului românesc, pentru ca discuțiile și scandalurile legate de arbitraj să fie pe cale de dispariție. Președintele dinamovist a arătat cu degetul reprezentanții celorlalte cluburi din SuperLiga, despre care a spus că nu luptă pe un front comun într-o asemenea problemă de amploare.

„Ar trebui discutat într-o manieră foarte deschisă, cea mai bună variantă și aceste lucruri le aștept de doi ani jumate de la reprezentanții în Comitetul Executiv. Am venit cu niște propuneri și cluburile încă au această premisă de frică asupra ce se întâmplă acolo. Nu înțeleg că ei sunt cei care dau putere. Le e frică să fie uniți și să aibă o voce unită. Fiecare se gândește doar la el, li se pare că interesul lui de moment e mai important decât orice și toată lumea stă cu această aură că se întâmplă niște lucruri. Nu se întâmplă nimica.

(n.r. – Tu nu ai fost dorit în Comitetul Executiv de președinți) Asta este un mesaj. Și mai clar de atâta nu pot să dau mesajul clubului. Și acum eu sufăr, eu ca și club, eu Dinamo sufăr, suporterii lui Dinamo suferă. Dar mâine, poimâine, o să sufere alții și o să chelălăie alții, singulari, dacă nu înțelegem chestia asta. Eu în 2 ani de zile, 2 ani jumate, din Comitetul ăsta Executiv, n-am văzut niciodată nicio informare anterioară unui Comitet de la vreun reprezentant al cluburilor sau de la președintele Ligii. N-am văzut un document, o explicație, o interpelare, o propunere. Nimic. Cluburile nu înțeleg că noi avem doar decor acolo.

Eu nu spun că o să se schimbe. Eu trag acest semnal de alarmă. Cine are creier să înțeleagă, înțelege. Cine nu, nu și atât. Da. Și eu îmi asum asta în fața suporterilor clubului Dinamo, care își doresc în momentul ăsta să ies și să zbier la ei cum a făcut Dani Coman. Și poate reacția omenească, emoțională, asta este. Dar nu obțin nimic. Nu obțin absolut nimic. Rezultatul rămâne, vicierea rămâne, cei care sunt acolo în continuare își vor face aceleași reguli pentru că nu au transparență și peste o lună, două, cinci, șapte, va fi altcineva în locul meu aici și va țipa de unul singur!”, a mai spus Nicolescu.

Ce demersuri pregătește acum Dinamo după arbitrajul de la meciul pierdut cu Universitatea Craiova

Dinamo nu va trece peste episodul de la meciul cu Universitatea Craiova și pregătește toate demersurile formale pe care le poate face împotriva arbitrilor. Andrei Nicolescu a ezitat să spună dacă își dorește un alt conducător în fruntea CCA în locul lui Kyros Vassaras, însă a subliniat încă o dată nevoia unor noi reguli care să apere așa cum se cuvine interesele echipelor din campionat.

„Suporterii sunt oarecum nemulțumiți că nu l-am făcut cu ou și cu oțet pe arbitru și așa mai departe. Efectul ar fi fost zero. Ne răcoream un pic și efectul era zero. Efectul, ca să fie, trebuie să prindă acest mesaj, să-l înțeleagă toată lumea care are de înțeles ceva. Facem un memoriu. Formal le facem pe toate. Dar încă o dată, la momentul ăsta, la CCA, nu există un regulament pe baza căruia să se răspundă. Să existe o procedură clară pe care toate cluburile să o știe. Să se simtă cumva protejate de niște reguli, care ar fi trebuit făcute de mult, nu de acum. Ar fi trebuit începute discuțiile astea de reprezentanții cluburilor și de șeful Ligii de mult, nu de acum. Oamenii aceia au puterea de a schimba lucrurile.

Cred că ar fi momentul să facem niște reguli simple și clare pentru toată lumea. Ăsta e momentul. (n.r. – dar cu Vassaras în continuare în fruntea CCA?) Nu știu, n-am opțiunile, nu sunt specialist ca să spun eu ce opțiuni sunt mai bune. Dar cu siguranță ne trebuie niște reguli în care CCA-ul să-și asume anumite lucruri. Și la fel, Federația să-și asume în legătură cu CCA anumite lucruri!”, a tunat Andrei Nicolescu.

Ce le-a spus arbitrul asistent lui Zeljko Kopic și lui Florentin Petre după golul decisiv marcat de Universitatea Craiova

Pe final, Andrei Nicolescu a dezvăluit că arbitrul asistent le comunicase antrenorului și secundului de la Dinamo că a sesizat offside la Nsimba, și că faza va fi analizată. El nu i-a criticat pe cei doi antrenori pentru reacțiile avute ulterior, înțelegând perfect frustrarea acestora, mai ales în urma informațiilor primite de la asistent.

„Reacțiile lui Kopic și Petre au fost foarte justificate, pentru că au trăit acolo momentul, au văzut. Și mai mult decât atât, am impresia că asistentul le-a spus că a fost offside și se va reveni. Nu știu sigur, dar asta a fost impresia din ce am văzut acolo, pentru că ei au avut un dialog cu asistentul care le-a spus că da, a sesizat. După care au rămas stupefiați de decizie…”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

10 mai este data următorului meci pentru Dinamo (acasă, cu FC Argeș)

34 de puncte au „câinii” după 7 etape din play-off