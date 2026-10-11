Andrei Nicolescu, atac la Mircea Rednic: „Legenda lui Dinamo îl apără pe Dioszegi!”

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La finalul meciului dintre Sepsi și Dinamo, disputat la Sfântu Gheorghe și câștigat de formația lui Nuno Campos cu scorul de 2-0, Andrei Nicolescu, președintele clubului, a avut mai multe mesaje pe care le-a prezentat la flash-interviu. Unul dintre ele a fost despre lipsa ospitalității de la loja lui Dinamo, unde sponsorii și colaboratorii au avut pe masă doar pâine. Mircea Rednic, legendă la Dinamo, a intervenit și a explicat că la loja în care s-a aflat el s-au servit ciolan cu fasole, mezeluri și vin roșu. Andrei Nicolescu a mai transmis un mesaj ulterior, pe rețelele de socializare, în care l-a înțepat pe Rednic.

Andrei Nicolescu, atac la Mircea Rednic după „scandalul protocolului” de la Sfântu Gheorghe

Mircea Rednic, fost mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a explicat că a participat la meciul Sepsi – Dinamo și s-a putut bucura de un protocol ca la carte, cu mâncare și băutură, după meciul de la Sfântu Gheorghe. La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a vorbit despre videoclipul pe care l-a postat pe rețelele de socializare și despre mesajul pentru Mircea Rednic:

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„Eu n-am mai prins ciolanul. L-au prins alții. (n.r. – Rednic) Cine a putut… Nu alerg după ciolan, nu asta mă interesează. Am văzut că e laitmotivul altor domni. Acolo a fost un mesaj pentru respect, ceea ce am vrut eu să dau în seara respectivă. Aseară, mesajul l-am dat mai mult pentru domnul Rednic. Dânsul, fără să-și dea seama, a confirmat că a fost o diferență de tratație între loje. Vrând să-l apere pe Dioszegi, a confirmat ce am spus eu. (n.r. – Legenda lui Dinamo îl apără pe Dioszegi?) E alegerea dânsului, dar dacă tot a vrut să se bage în această discuție, trebuie să recunosc că mesajul de aseară a fost și pentru dânsul.

Diferența de protocol a fost evidentă în lojele de la Sepsi. Nu știu despre ce perioadă a vorbit domnul Dioszegi și poate are dreptate. Nu vreau să intru în discuția legată de bani. Dacă nu sunt bani, putem să avem o altă discuție, dar e suficient mesajul pe care l-am dat în seara respectivă. Cumva, dânsul (n.r. – Rednic) a vrut să clarifice într-un sens și a clarificat în alt sens. El face ce vrea. Este un om important în istoria lui Dinamo, dar când trebuie dat un răspuns, trebuie dat un răspuns și punct.”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Laszlo Dioszegi l-a acuzat pe Andrei Nicolescu că a construit o diversiune de la scandările xenofobe

Patronul celor de la Sepsi OSK a acuzat că președintele celor de la Dinamo din cauza cărora Dioszegi s-a enervat foarte tare și chiar a solicitat scoaterea echipei de pe teren. Andrei Nicolescu a explicat că nu poate fi vorba despre așa ceva atât timp cât, înainte de mesajul privind protocolul de la Sfântu Gheorghe, el a început cu un mesaj pentru suporterii dinamoviști și despre scandările deplasate ale acestora:

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„Eu acolo am avut două mesaje. Unul pentru noi, pentru familia Dinamo, în care mi-am asumat și mesajele acelea. Nu cred că am vrut să distrag atenția. Unul dintre mesaje a fost pentru suporterii noștri. Nu cred că vine dintr-o ură, ci dintr-un supraentuziasm. Trebuie să fim și onești, apropo de ce am arătat la Sepsi, cred că am arătat cel mai bine dintre toate echipele care au fost acolo. De fapt, am avut trei mesaje, primul a fost pentru Ovidiu Burcă. Sper ca lumea să înțeleagă cât a ridicat el nivelul la Sepsi. Prima repriză am controlat-o categoric, iar în a doua s-au mai echilibrat lucrurile. Suporterii au fost mulțumiți de ce au văzut și, din entuziasm, s-au dus într-o zonă de scandări care nu ar mai trebui să se mai repete”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.