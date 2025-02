Andrei Nicolescu, atac nuclear la adresa lui Dan Capatos după scandalul de la FCSB – Dinamo 2-1: „Miel, puiul oii”. Update Exclusiv

Andrei Nicolescu e dezlănțuit după ce , pierdut de „câini” cu 1-2. Administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare a avut o postare dură care-i vizează pe rivali.

Update: Andrei Nicolescu revine asupra declarațiilor. „S-a interpretat greșit”

Andrei Nicolescu, oficialul celor de la Dinamo, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK după atacurile lansate după meciul cu FCSB. Administratorul special al echipei din Ștefan cel Mare a dat de înțeles că nu a făcut referire în niciun caz la MM Stoica.

ADVERTISEMENT

„S-a interpretat greșit. Eu nu m-am referit la MM Stoica, ci la formatorii de opinie care se mai dau și dinamoviști”, a explicat Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Din sursele FANATIK, cel luat în vizor a fost Dan Capatos, cel care a avut recent o ieșire la adresa oficialilor de la Dinamo. Prezentatorul de la Antena Stars se intitulează pe conturile de social media drept „mielul cu o nară”.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, o nouă replică dură după FCSB – Dinamo 2-1

Andrei Nicolescu nu are liniște după ce Dinamo a pierdut din nou cu FCSB, scor 1-2. Oficialul roș-albilor e teribil de deranjat de faptul că brigada lui Istvan a. Nicolescu a comparat faza din „Derby de România” cu lovitura de pedeapsă pe care Rapid a primit-o la Ovidiu, în meciul câștigat contra Farului, scor 3-1.

„Ieri a fost o zi în care am fost obligat să dedic energie unor situații care într-o societate asumată n-ar fi trebuit să existe.

ADVERTISEMENT

Am ‘aflat’ ieri că Sherlock Holmes, detectiv particular ficțional, deși înzestrat de creatorul lui cu o capacitate ieșită din comun de a depista lucruri pe care ‘unii’ le vor ascunse, nu a putut în afara oricărui dubiu identifica momentul intersecției dintre mâna jucătorilor de la FCSB și minge.

ADVERTISEMENT

Am aflat apoi in jurul orei 17 (n.r. – de la Kyros Vassaras), că, dacă ‘mingea nu-și schimbă traiectoria și nici sensul rotirii’ recomandarea este ca VAR-ul să nu intervină, doar ca trei ore mai târziu, același VAR, în aceleași condiții, să constate, că, deși, mingea nu-și schimbă traiectoria și nici sensul rotirii (sâc!), e penalty!!!

Ieri însă ar fi trebuit să fie despre un gest și o decizie care a schimbat istoria recentă a clubului de fotbal Dinamo București.

24 februarie 2023 e ziua în care, alături de Eugen Voicu, am luat decizia de a asuma un proiect ce părea imposibil atunci, și, din calea căruia fugeau toți. Am fost la bancă și am depus sumele necesare tranzacției privind transferul acțiunilor clubului Dinamo. Era un început plin de speranță si mult curaj, având alături doar promisiuni.

Îi mulțumesc azi lui Eugen pentru că a crezut, și vreau să spun asta public, încă o dată, fără el, nimic din ce s-a întâmplat în acești doi ani nu era posibil. Mulțumesc apoi celor care au crezut în mine, în proiect, și s-au alăturat în momente dificile, în momente tensionate de augmentarea în media a unor previziuni nefaste. Mulțumesc Dan, Bogdan, Rică, Ovidiu, Costin, Edi precum și celor care au fost în tranșee lângă mine zi de zi.

În final, le doresc tuturor contestatarilor, celor nemulțumiți, celor care regretă timpuri apuse, celor care sunt vectori de opinie, dar de fapt sunt miei (da, puiul oii, cel cu dinții incisivi superiori lipsă), tuturor celor care sunt pe margine și plâng și deplâng Dinamo, să ajungă să aibă cel puțin o dată in viața lor oportunitatea de a lua astfel de decizii antreprenoriale și de a-și asuma riscuri personale pentru un deziderat mai mare decât ziua lor de mâine.

Pentru mine 24 februarie 2023 ramâne aparte!”, a scris Andrei Nicolescu, pe contul personal de Facebook.

Ce a scris Mihai Stoica pe Facebook după FCSB – Dinamo 2-1: „Calmați-vă!”

Postarea lui Andrei Nicolescu vine a doua zi după ce Mihai Stoica scria că Facebook că hențul la Ngezena nu este evident: „Protocolul impune ca VAR să intervină dacă reluarea indică clar că arbitrul n-a sesizat ceva evident. Eu am revăzut faza de zeci de ori și nu reușesc să-mi dau seama dacă al nostru o atinge cu mâna”.

Dar sunt și unii care văd și ceea ce oamenii normali nu disting. Sau au atâta ură pe roșu & albastru încât li se pare că văd. Sherlock Holmes a fost personaj fictiv, calmați-vă”.