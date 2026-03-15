Andrei Nicolescu, atac nuclear la adresa arbitrajului de la Rapid – Dinamo 3-2: “E mai rău! Vom cere recuzarea lui Istvan Kovacs” A pus tunurile pe Paşcanu: “Văd că e deontolog”

Dinamo a pierdut primul meci din acest play-off cu 2-3 pe terenul Rapidului. Andrei Nicolescu a intrat a doua zi în direct și și-a vărsat frustrarea în legătură cu arbitrajul. Discurs vehement din partea oficialului „câinilor”.

Andrei Nicolescu a făcut praf arbitrajul de la meciul Rapid – Dinamo 3-2

Derby-ul Rapid – Dinamo s-a încheiat cu scorul de 3-2 în prima etapă din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Meciul a conținut toate ingredientele unui meci de o asemenea talie, de la atmosferă, la goluri, la decizii controversate de arbitraj.

, a intrat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele trupei din „Ștefan cel Mare” a avut un nou discurs amplu și dur după .

„Lucrurile se văd mai grav. Dar, asta e. Trebuie să mergem înainte. Din perspectiva mea, e o viciere de rezultat clară. Dar, ce mai contează acum, în afară de faptul că o să facem niște reacții oficiale și că vorbim despre asta și că încercăm prin mesajul pe care îl dăm să arătăm că astfel de evenimente din fotbalul românesc știrbesc încrederea suporterilor, potențialilor investitori, oamenilor care vor să vină alături de fotbal.

Ce putem să facem? Și ce mai pot eu să fac este ce am și făcut, să candidez pentru Comitetul Executiv și să încerc din interior să influențez pozitiv toată această structură care să funcționeze mai bine. E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam, nu știu, unele rețineri din a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim de la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază.

(n.r. – De ce Istvan Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român, a gândit așa?) Nu știu, întrebați-l pe dânsul. Nu pot să fac speculații, nu îmi permit să fac speculații!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Ulterior, Andrei Nicolescu a mai spus că episoadele repetate în care arbitrajul stârnește controverse în SuperLiga vor aduce un nou declin pentru sportul rege în țara noastră și că astfel nu vom mai avea parte de performanță.

„O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion și în final fără performanță. Și după cinci ani, trei ani de astfel de evenimente, noi toți o să stăm din nou aici ca la șezătoare, la talk-show-uri și o să ne întrebăm de ce nu progresează fotbalul românesc. De ce nu putem și noi să avem niște jucători mai buni sau alte performanțe?

Iar răspunsul este asta, pentru că stăm să decidem puncte și campionate pe astfel de greșeli evidente că aici nu discutăm de interpretări. Aici discutăm despre o greșeală care e sancționată și la Liga 4-a. Noi o să facem demersurile noastre în fața CCA-ului, o să cerem ce avem de cerut, o să ne susținem cauza!”, a mai spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

11 este numărul anilor trecuți de la ultima victorie a lui Dinamo în fața Rapidului

2-0 a fost scorul ultimei victorii a lui Dinamo cu Rapid (sezonul 2014/2015)