Andrei Nicolescu, concluzie surprinzătoare după ce Dinamo a pierdut cu FCSB și a ratat calificarea în Europa: „E un sezon corect”. Ce a declarat Cătălin Cîrjan

Dinamo a ratat cel mai important obiectiv al sezonului, calificarea într-o cupă europeană, într-un mod dramatic. Deși au disputat finala barajului pentru Conference League din postura echipei de play-off, „câinii” au cedat cu 1-2 contra rivalei FCSB și sunt nevoiți să mai aștepte un an pentru a reveni în Europa. Președintele executiv Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Andrei Nicolescu după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League

Condusă cu 1-0 după reușita lui Joyskim Dawa, gruparea pregătită de Zeljko Kopic a egalat prin Mamoudou Karamoko și a împins jocul în prelungiri, însă lovitura decisivă a sosit din partea israelianului Ofri Arad. Astfel, Dinamo încheie sezonul cu o mare dezamăgire. „Atât s-a putut în seara asta şi anul ăsta. Final greu, l-am terminat cum l-am terminat. Din păcate, am luat gol în primele 10 minute când nu am avut susţinerea galeriei şi după în prelungiri. Trebuie făcută o analiză… Sper că suntem pentru prima dată şi ultima dată într-o situaţie de genul.

Sper la anul să nu mai ajungem într-o astfel de ipostază, sunt mulţi factori care ne-au adus aici. E un sezon corect, cum am zis, în ciuda faptului că nu am câştigat azi. Ne-am propus 4-6, dar puteam mai mult dacă gestionam situaţiile mult mai bine. (n.r. vă împăcaţi cu fanii?) Noi suntem impăcaţi, tine de ei”, a declarat Andrei Nicolescu, conform . După cum a subliniat și oficialul lui Dinamo, .

Cuvântul folosit de Cătălin Cîrjan pentru a descrie eșecul cu FCSB

Căpitanul „câinilor”, Cătălin Cîrjan, a reacționat la rândul său după . „Ăsta este cuvântul, dezamăgire! Suntem foarte supărați. Eu cred că am avut un sezon bun, dar din păcate îl terminăm foarte rău. Nu sunt prea multe cuvinte de spus. (n.r. Au fost mai buni ei sau era echitabil egalul?) Cred că era echitabil un egal. Nu au fost multe ocazii de gol.

A venit acea fază fixă din minutul 10. Apoi, am luat un gol pe o neatenție și asta a fost, din păcate. Am avut și puțin ghinion pentru ce s-a întâmplat cu George (n.r. Pușcaș) și cu ce s-a întâmplat cu Popică (n.r. Alex Pop). Din păcate nu am avut un atacant în careu, dar până la urmă asta e! Am pierdut meciul și cu asta rămânem.

Ne doream foarte mult în Europa, pentru că ăsta era obiectivul pentru noi. Din păcate nu am putut. Acum nu mai avem ce să facem. Trebuie să revenim mai puternici din sezonul următor. Suntem Dinamo și trebuie să ne batem sus, an de an. Nu mai e nimic de făcut acum! O să mergem în cantonament și o să ne pregătim pentru sezonul următor”, a afirmat mijlocașul, conform .

De când nu a mai jucat Dinamo într-o cupă europeană

Ultima participare a lui Dinamo într-o cupă europeană datează din sezonul 2017-2018, când „câinii” au evoluat în turul 3 preliminar al UEFA Europa League, fiind învinși cu scorul general de 4-1 (1-1 și 0-3) de către cei de la Athletic Bilbao. Ultima prezență într-o grupă europeană a fost cea din sezonul 2009-2010, tot în Europa League.