Andrei Nicolescu, contre dure în direct la TV cu Decebal Rădulescu după Rapid – Dinamo 3-2: „Aveți o apartenență la un club” / „Crima se pedepsește cu închisoarea”

Rapid – Dinamo, din prima etapă a play-off-ului, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-2. Istvan Kovacs a arbitrat partida, iar deciziile sale au influențat decisiv deznodământul partidei. La golul doi marcat de giuleșteni, prin Claudiu Petrila, „centralul” din Carei nu a penalizat un contact în careu între Borza și Musi, iar acest lucru a stârnit un dialog în contradictoriu între Andrei Nicolescu și Decebal Rădulescu.

Andrei Nicolescu și Decebal Rădulescu au purtat un schimb de replici dure în direct la TV după Rapid – Dinamo 3-2. Președintele „câinilor” e de părere că Istvan Kovacs trebuia să intervină la contactul dintre Musi și Borza, iar ulterior giuleștenii nu ar fi restabilit egalitatea. De cealaltă parte, jurnalistul susține că Armstrong trebuia eliminat după un fault dur asupra lui Vulturar. Contrele au avut loc la .

Andrei Nicolescu: „Domnule Decebal, ce încercăm noi să probăm aici? Ce teorii avem? Că există și alte faze în meci care au fost interpretate?”.

Decebal Rădulescu: „Că există un echilibru în greșelile făcute de Kovacs? Că e clar că a făcut greșeli”.

Andrei Nicolescu: „Adică noi vrem să ascundem această greșeală evidentă cu niște argumente pro și contra în niște faze care nu sunt evidente, nu?”.

Decebal Rădulescu: „Mai evident decât faultul lui Vulturar nu cred că este”.

Andrei Nicolescu: „Ce, faultul la Vulturar are tentă de roșu?”.

Discuția a evoluat în zona penală

Decebal Rădulescu: „Domnul Nicolescu, să știți că în România crima se pedepsește cu închisoare, da? Dar și tentativa la omor se pedepsește la fel de greu. Cam așa s-a întâmplat, să știți, la faza asta”.

Andrei Nicolescu: „Sunteți în zona penală, vă permiteți să intrați în zona penală? Cred că sunteți mai puțin pregătiți să vorbiți despre asta, haideți să vorbim despre fotbal. În această fază dumneavoastră puteți să spuneți că este de cartonaș roșu?”.

Decebal Rădulescu: „Eu zic că da, se pedepsește și intenția. Păi într-o situație ca asta. Era la un pas să-i rupă piciorul”.

Andrei Nicolescu: „Când, când, dacă îi rupea piciorul? Dacă-l lovea sau când? Că nu înțeleg. Că vreau să înțeleg care este retorica. Că, de fapt, retorica este a unor oameni de genul acesta, care doresc să ascundă greșeală evidentă”.

Istvan Kovacs, greșeli decisive în derby

Decebal Rădulescu: „A greșit flagrant Istvan Kovacs la mai multe faze. Era minutul 26 când Armostrong putea să vadă cartonașul roșu, la un fault asupra lui Vulturar, și rămâneați în 10”.

Andrei Nicolescu: „Restul sunt de analizat, nu de discutat, pentru că sunt păreri pro și contra. Aceasta este o fază clară 100%, despre asta am vorbit, ci nu despre altceva. De fiecare dată când au faze nefavorabile pentru Dinamo, m-ați văzut la televizor că am ieșit și am spus: din respect pentru fotbalul românesc, nu discut”.

Decebal Rădulescu: „Asta e problema dumneavoastră, dar să știți că dumneavoastră i-ați votat pe cei pe care îi criticați acum”.

Andrei Nicolescu: „Eu n-am votat nimic! Domnul Decebal, asta nu e problema mea, e problema dumneavoastră! E normal că faceți asta, pentru că aveți o metodică de a apăra un club alături de care aveți o apartenență, e simplu”.

Andrei Nicolescu vrea suspendarea lui Istvan Kovacs

În continuare, Andrei Nicolescu a mărturisit că așteaptă . Oficialul lui Dinamo e curios dacă de către Kyros Vassaras, președintele CCA.

„De ce crezi că ar trebui să-l contrazic pe domnul Burleanu, apropo de ce a spus. Statistica o spune. E singurul arbitru din România care a arbitrat 3 finale de cupe europene. Vorbim de statistică, dar pentru ce a făcut pe plan intern și pentru prestația de la meciul cu Rapid evident că cerem acest lucru, să fie suspendat. Una-i una, alta-i alta. Greșeala de la meciul cu Rapid, din punctul meu de vedere, e atât de mare încât nici nu îmi permit să o cataloghez greșeală. Nu știu ce e, asta mă intrigă cel mai tare. E atât de evidentă greșeala încât la nivelul dânsului nu ar fi trebuit să fie o greșeală.

Din declarația lui Răzvan Burleanu, spunea despre VAR, că ar fi trebuit să fie o plasă de siguranță pentru arbitru. De ce nu aș fi de acord cu așa ceva? Asta am spus, dacă în viteza jocului, pentru domnul Istvan, a existat cumva un dubiu pe această fază, în momentul faultului, plasa aceasta de siguranță despre care vorbește și Burleanu trebuia să intervină. Nu a funcționat.

Sunt foarte curios, dacă o să primim convorbirea (n.r. Kovacs și VAR). Conform protocolului, VAR-ul intervine întotdeauna când este ceva evident, indiferent dacă a văzut sau nu arbitrul central”, a conchis Andrei Nicolescu.