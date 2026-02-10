Andrei Nicolescu, contre în direct la TV cu Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Ar fi trebuit să fie 2-1” / „Ați avut doar o ocazie”

ADVERTISEMENT

Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. La finalul întâlnirii Andrei Nicolescu și Gică Craioveanu au purtat o discuție în contradictoriu vizavi de deznodământul partidei.

Andrei Nicolescu, contre în direct cu Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, . Gică Craioveanu nu a fost de aceeași părere și a transmis că oltenii au avut fazele mai importante de gol.

„Am văzut două echipe puternice. Au ieşit mai puţine faze de poartă, au ieşit mai multe dueluri fizice. Am jucat mai mult minge lungă decât posesie. Terenul nu e extraordinar. Frigul a influenţat mult jocul, se simte mai mult la nivelul solului.

Pe ansamblu, scorul mi se pare echitabil. La noi golul a venit dintr-o contră, la ei a venit din nebunia aia, după ce iei gol… Eu nu sunt de acord că Craiova a dominat meciul ăsta. Dacă ne luăm după ocazii clare de gol ar fi trebuit să fie 2-1″, a spus Andrei Nicolescu, conform .

Gică Craioveanu nu a fost de acord de acord cu cele spuse de oficialul dinamovist: „Păi una aţi avut. A lui Matei nu a fost clară? A lui Fane (n.r. – Baiaram) nu a fost ocazie? Uriaşă! În plus, faza lui Mora, pe care o consider cea mai frumoasă a meciului”, a susţinut Gică Craioveanu.

„De acord că Dinamo a pus mai multă ambiţie decât Craiova”, a mai spus Gică Craioveanu, fiind, din nou, contrazis de Andrei Nicolescu: „Nu, ambele echipe au pus ambiţie”, a conchis oficialul lui Dinamo.

Remiză pe Arena Națională între Dinamo și Universitatea Craiova

. Oltenii conduc ierarhia cu 50 de puncte, însă aceștia sunt urmăriți de aproape de Rapid și Dinamo.

Atât giuleștenii, care se află pe treapta secundă, cât și Dinamo au câte 49 de puncte. Pentru fotbalul românesc urmează etapa a 3-a din Cupa României, ca ulterior, în weekend, să se dispute runda a 27-a din SuperLiga.