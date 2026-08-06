Andrei Nicolescu dă cărțile pe față după acuzațiile lui Marius Măldărășanu: „Era absurd”

ADVERTISEMENT

Antrenorul Marius Măldărășanu, în prezent liber de contract, a povestit în cadrul unui podcast cât de aproape a fost să preia echipa Rapid în urmă cu câțiva ani, pe vremea când destinele echipei erau în mâinile lui Ovidiu Burcă și Andrei Nicolescu. Idol al arenei din Giulești, „Măldă” era foarte încântat de această oportunitate, astfel că banii au căzut pe planul secund. Discuțiile au decurs lin, în direcția dorită, însă au apărut probleme în momentul redactării .

Andrei Nicolescu a răspuns în fața acuzațiilor lui Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu a privit gestul ca fiind unul lipsit de respect și a sistat orice discuție de a prelua Rapidul, în ciuda insistențelor lui Daniel Niculae. Fostul mijlocaș a lăsat de înțeles că vinovați au fost cei doi oameni cu putere de decizie din club, din acel moment: Ovidiu Burcă și Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Prezent în studioul Prima Sport, Andrei Nicolescu a ascultat declarația lui Marius Măldărășanu și și-a amintit episodul invocat. Actualul președinte al lui Dinamo a afirmat că nu a fost nimic premeditat în cazul contractului, ci doar o eroare umană, care putea fi corectată cu ușurință. Totuși, Nicolescu recunoaște că înțelegerea era pe patru ani și că expira fix în momentul în care Rapid ar fi promovat în SuperLiga, asta dacă nu ar fi existat alte negocieri de prelungire în prealabil.

„Da, știu discuțiile. Nu are rost să-l contrazic. Într-adevăr, din ce știu, din discuția cu Ovidiu (n.r. – Burcă), în contractul pe care l-au discutat… Încă o dată: negocierile nu au fost cu Ovidiu, au fost cu Niculae. Ei au discutat ce ar fi vrut Măldărășanu. Într-adevăr, în contractul redactat era trecut brut în loc de net. Era o chestiune de redactare. Mai departe, detaliile…Știu că acel contract era pe patru ani. Așa s-a dorit.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, puteam să fim în prima ligă după patru. Știu că Niculae s-a dus atunci să-i explice. Ce a insinuat atunci a fost o chestiune pe care ar fi făcut-o voit Ovidiu. Deși negociase ceva cu el, dup-aia a încercat să treacă peste vigilența lui. Ceea ce era absurd pentru că erau doi oameni maturi care stăteau să citească actele. Până la urmă nu a venit. Asta a fost istoria de câteva zile”,a explicat Andrei Nicolescu la .

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu așteaptă „convocarea” Rapidului

Marius Măldărășanu a povestit că și-a stabilit ca obiectiv, în cariera de antrenor, să pregătească toate cele trei echipe pentru care a jucat: FC Brașov, Petrolul Ploiești și Rapid București. Dintre acestea, cea mai mare provocare ar reprezenta banca tehnică a giuleștenilor. Antrenorul recunoaște că visează la acea zi, chiar dacă nu știe când va veni aceasta. Urmărește cu interes tot ce se întâmplă la Rapid și .

ADVERTISEMENT

„Au mai fost niște tentative, niște discuții, dar cred că îmi va veni și mie rândul cândva. Nu știu când, pentru că-i doresc lui Pancone (n.r. – Daniel Pancu) tot binele din lume, să reușească la Rapid”, a declarat Marius Măldărășanu în cadrul podcastului ” ”.