Andrei Nicolescu, despre cum a ajuns Dinamo să închirieze fostul autocar al FCSB: “Nu am ales că a fost la X sau Y”

Noul autocar al lui Dinamo a devenit subiect de conflict între suporterii lui Dinamo și actuala conducere, asta după ce ultrașii alb-roșilor au sesizat câteva detalii care i-au nemulțumit. Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a venit cu lămuriri în privința acestei situații.

Andrei Nicolescu: „Noi am ales pe servicii, nu că a fost autocarul la X sau Y”

Dinamo București a prezentat zilele acestea noul autocar care îi va conduce pe jucători în deplasările din acest sezon, însă un anumit detaliu .

Numărul de înmatriculare al autocarului este același pe care autocarul FCSB-ului îl avea în trecut. Nu numai acest aspect i-a enervat pe suporteri, ci și nuanța închisă de roșu aleasă, care se aseamănă cu vișiniul de pe autocarul Rapidului.

Andrei Nicolescu a venit cu lămuriri suplimentare după ce fanii au criticat decizia conducerii lui Dinamo și a subliniat că Dinamo a solicitat un serviciu, nu istoric privind societatea sau echipa unde autocarul fusese închiriat și înainte.

„Este un parteneriat cu un partener care asigură astfel de autocare. Este un produs şi un serviciu pe care l-am aşteptat. În momentul în care Dinamo ar putea să îşi permită un autocar nou, o vom face. Acum nu e momentul. Niciodată nu o să poţi să mulţumeşti pe toată lumea.

Noi nu am discutat cu ei în termenii aceştia, noi am dorit un autocar de o anumită calitate. Termenii au fost discutaţi pe calitate. Noi am ales pe servicii, nu că a fost autocarul la X sau Y. În 2-3 ani vom cumpăra şi un autocar propriu”, a declarat Andrei Nicolescu la .

Andrei Nicolescu a dezvăluit suma investită de Dinamo în transferuri: ”Nu uitați de unde venim”

Tot la Digi Sport, administratorul special al lui Dinamo a discutat și despre . După 9 etape, formația antrenată de Zejlko Kopic pare o echipă cu ambiții de play-off, mai ales după ce , scor 1-0.

„Am investit 700.000 de euro în această vară pe transferuri. Nu uitați de unde venim și prin ce proces trece fiecare echipă. Nu ne luptăm cu ceilalți pe transferuri. Dinamo este într-un proces, nu ne interesează să ne luptăm cu alții pe această temă”, a declarat Nicolescu.

Transferile făcute de Dinamo în această vară

Kennedy Boateng (27 de ani, fundaș central), liber de contract

Raul Opruț (26 de ani, fundaș stânga), împrumut

Cătălin Cîrjan (21 de ani, mijlocaș ofensiv), liber de contract

Adrian Caragea (18 ani, atacant), liber de contract

Răzvan Pașcalău (20 de ani, fundaș central), liber de contract

Raul Rotund (19 ani, mijlocaș), liber de contract,

Alexandru Roșca (20 de ani, portar), transfer

Patrick Olsen (30 de ani, mijlocaș), liber de contract

Andrei Mărginean (23 de ani, mijlocaș), împrumutat

Andrei Ionică (19 ani, atacant), liber de contract

Valentin Dumitrache (21 de ani, atacant), liber de contract

Alberto Soro (25 de ani, extremă dreapta), liber de contract

Maxime Sivis (26 de ani, fundaș dreapta), liber de contract