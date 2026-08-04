Andrei Nicolescu, despre eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Dinamo nu ar fi avut această evoluție”

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (50 de ani) a comentat eliminarea FCSB-ului din Conference League, în turul doi preliminar în fața letonilor de la Auda. Echipa roș-albastră a ajuns în această competiție din play-out-ul SuperLigii, după ce a învins FC Botoșani și Dinamo în meciurile de baraj. Astfel, președintele „câinilor” a vorbit despre acest subiect începând prin a spune că simte o frustrare vizavi de faptul că nu echipa lui a fost cea care a ajuns în cele din urmă să reprezinte România în preliminariile cupelor europene.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre eliminarea FCSB-ului din Conference League

De asemenea, Nicolescu, deși a admis că dinamoviștii cel mai probabil nu ar fi avut parte de același adversar ca FCSB, prin prisma diferenței de coeficient UEFA, a apreciat totuși că erau șanse destul de mari ca Dinamo să se prezinte mai bine decât rivala din campionat, prin prisma faptului că, în viziunea sa, gruparea antrenată de Marius Baciu a avut o prestație „oscilantă” per total în acea dublă cu Auda.

ADVERTISEMENT

„Meciul FCSB-ului mi-a creat multă frustrare, puteam să fim noi acolo. Nu poți să compari, nu poți să știi ce era acolo, nu era același adversar. E frustrant că un meci ne-a scos din drumul ăsta. Cu siguranță nu era atât de oscilantă în evoluții. A fost o evoluție oscilantă a FCSB-ului, cu siguranță Dinamo nu ar fi avut acest tip de evoluție oscilantă”, în direct la

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația de la Arena Națională înainte de Dinamo – FCSB

Totodată, cu aceeași ocazie, de la începutul lunii septembrie, cu gruparea din „Ștefan cel Mare” în postură de gazdă. Arena Națională ar urma să redevină disponibilă pentru fotbal exact cu puțin timp înaintea acelei partide, doar că există posibilitatea ca gazonul să nu poată fi montat în timp util pentru meci:

ADVERTISEMENT

„Știu mai multe decât aș putea să spun. Facem toate eforturile să se poată juca, o să vedem. Șanse mici, dar există. E un calendar al unor evenimente. Pentru ca pe 6 sau 7 septembrie să se joace meciul ar trebui să se suprapună un pic calendarele. Cei care organizează festivalurile să iasă de pe stadion și cei care pun gazonul să intre. Să se coordoneze astfel încât în timp ce se iese cu scena și toate celelalte, în același timp să se înceapă cu decopertarea. Sunt niște șanse mici pentru care eu mă lupt”.