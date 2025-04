Andrei Nicolescu, despre reconstrucția lui Dinamo în vară: „Vom aduce 10-12 jucători”. Mai rămân Gnahore, Selmani și Perica?

„Câinii roșii” nu pot evolua în sezonul următor în cupele europene, însă oficialii clubului din Ștefan cel Mare pregătesc foarte bine strategia pentru viitor. Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre contractele jucătorilor săi.

Andrei Nicolescu a făcut publică strategia de transferuri de la Dinamo

Zeljko Kopic a reușit, într-un timp foarte scurt, să construiască o echipă combativă, care a obținut calificarea în playoff. Dinamo arată bine, iar fanii speră ca, la vară, conducerea clubului să reușească să aducă și alți fotbaliști valoroși.

a declarat la FANATIK SUPERLIGA că la Dinamo ar putea ajunge 10-12 jucători în perioada de transferuri. El a vorbit și despre situația contractuală a lui Perica, Selmani și Gnahoré, și a dat de înțeles că este foarte posibil ca toți să rămână la echipă.

Andrei Nicolescu: „La Dinamo, în acest moment, nimeni nu este de nevândut. Noi ne așezăm la masă pentru oricine”

„Am declarat și eu, și domnul Kopic. Încercăm să aducem în jur de 10-12 jucători. Ne-am apucat de treabă. Avem discuții preliminare. Am făcut deja un transfer de la UTA. Clubul nu a ajuns atât de bine organizat încât, după ce își trimite scouterul în Italia, să aducă jucători de acolo.

Încercăm să găsim cele mai bune soluții. Gnahoré va continua. Are contract încă un an de zile. Am declarat asta, cred. La Dinamo, în acest moment, nimeni nu este de nevândut. Noi ne așezăm la masă pentru oricine. Nu avem nicio ofertă concretă pentru el.

Selmani este în aceeași situație. El își dorește să joace. Știe că este important pentru viitorul său. Am rămas să negociem când se va încheia campionatul. Este o decizie deschisă.

„Perica, anul viitor se va bate pentru titlul de golgheter”

Perica mai are doi ani de contract. Stipe cred că o să dea cel puțin 6-8 goluri în acest sezon, iar eu cred că anul viitor se va putea bate pentru titlul de golgheter. Și Olsen e sub contract. Face parte din proiectul nostru.

Cu Josh (n.r. Homawoo), cred că putem să spunem că nu mai e cu gândul la Dinamo. E destul de clar acolo. Cred că Dinamo noastră, din grup, e una corectă, chiar dacă presa spune că nu avem obiectiv. Jucătorii se pregătesc pentru sezonul viitor. Și Sivis mai are și el doi ani de contract. Face parte din proiectul nostru”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.