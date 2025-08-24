Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, despre valul de critici şi primul gol după şapte luni pentru Alex Pop: “E greu pentru mentalul unui jucător! Mă bucur că a fost descătuşat”

Andrei Nicolescu, invitat la FANATIK SUPERLIGA, s-a arătat încântat de victoria obținută de Dinamo la Cluj, 1-0 cu U, mai ales că succesul a fost adus de Alex Pop, atacant care se află la primul gol pentru "câini".
Gabriel Eșanu
24.08.2025 | 12:30
Andrei Nicolescu despre valul de critici si primul gol dupa sapte luni pentru Alex Pop E greu pentru mentalul unui jucator Ma bucur ca a fost descatusat
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, fercit că Alex Pop a spart gheața pentru Dinamo și a adus victoria de la Cluj. Sursă foto: COLAJ FANATIK

Andrei Nicolescu, în direct din studioul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit despre victoria cu U Cluj, scor 1-0, adusă de golul marcat pe final de Alex Pop, atacant care a marcat primul gol în tricoul „câinilor” la aproape 7 luni de la transferul său de la Oțelul, unde avea prestații mult mai apreciate.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu e convins că Alex Pop se va descătușa după reușita de la Cluj, prima pentru atacant în tricoul lui Dinamo

Andrei Nicolescu este convins că reușita de la Cluj îl va ajuta pe Alex Pop să se descătușeze, iar prestațiile sale pentru Dinamo ar urma să fie în următoarea perioadă. Mai ales în condițiile în care se așteaptă ca atacantul de 25 de ani să scape de valul de critici la care a fost supus în ultimele luni.

„Nu cred că s-a pus problema să pierdem acest meci. Pe măsură ce treceau minutele, cumva începeam să mă gândesc că nu reușim să înscriem. Dar iată că Pop are momentul pe care îl așteptam de mult timp. Așteptam descătușarea lui, așteptam un click. Cred că ăsta e clik-ul lui și să redevină Pop pe care îl știm cu toții.

ADVERTISEMENT

Am fost mult mai prezenți în treimea lor, multe faze din care puteam să scoatem mai mult. Dar important este că am câștigat la final. Pentru mentalul unui atacant este foarte mult. Mai ales că nici nu a venit pe fondul unui joc care să fie foarte apreciat, astfel ca lumea să fie mai relaxată. A primit destul de multe critici și e greu când vine valul de critici.

Andrei Nicolescu, încredere totală în Alex Pop la Dinamo: „El tot timpul a fost o opțiune”

Mă bucur mult pentru el, a adus și trei puncte importante. Am vorbit cu el după meci, era descătușat. Dar nu într-o efervescență a fericirii, ci se vedea pe fața lui că e un pic mulțumit de el și cumva fericit. E bine. El tot timpul a fost o opțiune, l-am văzut capabil să aducă mereu ceva”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Alex Pop, cu un gol marcat în minutul 89, a adus victoria lui Dinamo pe terenul Universității Cluj. După acest rezultat, Dinamo a urcat pe locul 5, cu 12 puncte obținute din primele 7 etape. În următoarea etapă, echipa pregătită de Zeljko Kopic va înfrunta pe Hermannstadt, pe propriul teren.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt

Andrei Nicolescu A DISECAT VICTORIA lui Dinamo cu U Cluj: “MECIURILE SE CASTIGA SI ASA”

Dănuţ Lupu nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj – Dinamo 0-1:...
Fanatik
Dănuţ Lupu nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj – Dinamo 0-1: „A fost un meci slab, dar o victorie mare!”
Rapid, transfer de ultimă oră: “L-a impresionat pe Gâlcă şi va semna!”. Exclusiv
Fanatik
Rapid, transfer de ultimă oră: “L-a impresionat pe Gâlcă şi va semna!”. Exclusiv
Universitatea Craiova, transfer ratat dintr-un motiv incredibil: „Actele s-au ridicat mai târziu cu...
Fanatik
Universitatea Craiova, transfer ratat dintr-un motiv incredibil: „Actele s-au ridicat mai târziu cu 12 minute! FIFA n-a fost de acord”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!