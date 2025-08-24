Andrei Nicolescu, despre valul de critici şi primul gol după şapte luni pentru Alex Pop: “E greu pentru mentalul unui jucător! Mă bucur că a fost descătuşat”

Andrei Nicolescu, în direct din studioul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit despre victoria cu U Cluj, scor 1-0, , atacant care a marcat primul gol în tricoul „câinilor” la aproape 7 luni de la transferul său de la Oțelul, unde avea prestații mult mai apreciate.

Andrei Nicolescu e convins că Alex Pop se va descătușa după reușita de la Cluj, prima pentru atacant în tricoul lui Dinamo

Andrei Nicolescu este convins că reușita de la Cluj îl va ajuta pe Alex Pop să se descătușeze, iar prestațiile sale pentru Dinamo ar urma să fie în următoarea perioadă. Mai ales în condițiile în care se așteaptă ca atacantul de 25 de ani să scape de valul de critici la care a fost supus în ultimele luni.

„Nu cred că s-a pus problema să pierdem acest meci. Pe măsură ce treceau minutele, cumva începeam să mă gândesc că nu reușim să înscriem. Dar iată că Pop are momentul pe care îl așteptam de mult timp. Așteptam descătușarea lui, așteptam un click. Cred că ăsta e clik-ul lui și să redevină Pop pe care îl știm cu toții.

Am fost mult mai prezenți în treimea lor, multe faze din care puteam să scoatem mai mult. Dar important este că am câștigat la final. Pentru mentalul unui atacant este foarte mult. Mai ales că nici nu a venit pe fondul unui joc care să fie foarte apreciat, astfel ca lumea să fie mai relaxată. A primit destul de multe critici și e greu când vine valul de critici.

Andrei Nicolescu, încredere totală în Alex Pop la Dinamo: „El tot timpul a fost o opțiune”

Mă bucur mult pentru el, a adus și trei puncte importante. Am vorbit cu el după meci, era descătușat. Dar nu într-o efervescență a fericirii, ci se vedea pe fața lui că e un pic mulțumit de el și cumva fericit. E bine. El tot timpul a fost o opțiune, l-am văzut capabil să aducă mereu ceva”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

, a adus victoria lui Dinamo pe terenul Universității Cluj. După acest rezultat, Dinamo a urcat pe locul 5, cu 12 puncte obținute din primele 7 etape. În următoarea etapă, echipa pregătită de Zeljko Kopic va înfrunta pe Hermannstadt, pe propriul teren.

