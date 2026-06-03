Andrei Nicolescu, detalii despre jucătorul dorit de marile forțe din SuperLiga: „Și Craiova a făcut ofertă, nu doar FCSB”

Dinamo a avut parte de un sezon foarte bun, în care echipa a terminat pe locul patru în clasament. În ciuda clasării, formația din Ștefan cel Mare a ratat locul pentru cupele europene, în contextul în care FCSB s-a impus la baraj. Se anunță schimbări majore în „Groapă”, în contextul în care mai mulți jucători pot părăsi clubul.
Kennedy Boateng a semnat în Arabia Saudită, iar locul său va fi cu greu de acoperit de conducerea dinamovistă. Andrei Nicolescu, în cea mai recentă intervenție, a transmis că nu doar FCSB l-a dorit pe fundașul togolez, ci și Universitatea Craiova. Totuși, oficialul de la Dinamo a expus faptul că Boateng nu lua în calcul rămânerea în SuperLiga.
„Deocamdată avem o perioadă de liniște în transferuri. Ne facem previziunile pentru anul viitor în zona comercială, administrativă, de buget. Pe partea sportivă facem prezentări pentru a găsi soluții de viitor. Nu se întâmplă nimic săptămâna asta. A mai sunat cineva după ce FCSB s-a interesat de Boateng. A mai sunat o echipă din România: Universitatea Craiova. S-au interesat cum e, ce bani vrea, unde pleacă, dacă pleacă.
Eu le-am zis că nu o să rămână. Știu ce am vorbit cu el. Eu știu agentul lui. El e mai jovial, vrea să vorbească cu toată lumea. Și noi am avut o experiență diferită…E foarte prietenos. Cred că d-asta s-au inițiat discuțiile. Îl credeam pe Boa că nu va rămâne în România”, a spus Andrei Nicolescu, conform Prima Sport.
Gigi Becali și-a manifestat în dese rânduri intenția de a-l transfera pe Kennedy Boateng. Patronul FCSB a povestit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul togolez cerea o sumă foarte mare la semnătura, astfel că mutarea a picat. Omul de afaceri a recunoscut totuși că a purtat o discuție cu rivala Dinamo.
„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.