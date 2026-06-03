Andrei Nicolescu, detalii despre jucătorul dorit de marile forțe din SuperLiga: „Și Craiova a făcut ofertă, nu doar FCSB”

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Dinamo a avut parte de un sezon foarte bun, în care echipa a terminat pe locul patru în clasament. În ciuda clasării, formația din Ștefan cel Mare a ratat locul pentru cupele europene, în contextul în care FCSB s-a impus la baraj. Se anunță schimbări majore în „Groapă”, în contextul în care mai mulți jucători pot părăsi clubul.

Andrei Nicolescu, detalii despre jucătorul dorit de marile forțe din SuperLiga

Kennedy Boateng a semnat în Arabia Saudită, iar locul său va fi cu greu de acoperit de conducerea dinamovistă. Andrei Nicolescu, în cea mai recentă intervenție, a transmis că , ci și Universitatea Craiova. Totuși, oficialul de la Dinamo a expus faptul că Boateng nu lua în calcul rămânerea în SuperLiga.

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„Deocamdată avem o perioadă de liniște în transferuri. Ne facem previziunile pentru anul viitor în zona comercială, administrativă, de buget. Pe partea sportivă facem prezentări pentru a găsi soluții de viitor. Nu se întâmplă nimic săptămâna asta. A mai sunat cineva după ce FCSB s-a interesat de Boateng. A mai sunat o echipă din România: Universitatea Craiova. S-au interesat cum e, ce bani vrea, unde pleacă, dacă pleacă.

Eu le-am zis că nu o să rămână. Știu ce am vorbit cu el. Eu știu agentul lui. El e mai jovial, vrea să vorbească cu toată lumea. Și noi am avut o experiență diferită…E foarte prietenos. Cred că d-asta s-au inițiat discuțiile. Îl credeam pe Boa că nu va rămâne în România”, a spus Andrei Nicolescu, conform .

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Ce a declarat Gigi Becali despre transferul lui Kennedy Boateng

Gigi Becali și-a manifestat în dese rânduri . Patronul FCSB a povestit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul togolez cerea o sumă foarte mare la semnătura, astfel că mutarea a picat. Omul de afaceri a recunoscut totuși că a purtat o discuție cu rivala Dinamo.

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„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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