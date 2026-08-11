Andrei Nicolescu, detalii exclusive despre noul transfer al lui Dinamo: „A fost ținta numărul 1!”

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Dinamo este foarte aproape să rezolve transferul lui Matthias Verreth, mijlocașul belgian în vârstă de 28 de ani aflat sub contract cu Bari. Andrei Nicolescu a oferit detalii despre negocieri la FANATIK SUPERLIGA și a explicat că mutarea este practic rezolvată.

Matthias Verreth, așteptat la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu

, care poate evolua atât în fața apărării, cât și într-o poziție mai avansată în centrul terenului. Belgianul a fost crescut în academia celor de la PSV Eindhoven, unde a ajuns încă din 2007 și a trecut prin toate grupele de juniori înainte de a ajunge la prima echipă.

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Fotbalistul are un CV impresionant. A evoluat pentru Waasland-Beveren, Kolding, FC Eindhoven și Willem II, iar în 2024 a făcut pasul în Italia, la Brescia. În tricoul formației lombarde a strâns 32 de apariții și a marcat patru goluri, iar în vara lui 2025 a ajuns la Bari, unde a semnat inițial un contract valabil până în 2028. Verreth a reprezentat Belgia la mai multe categorii de juniori, inclusiv la U21.

Dinamo așteaptă doar semnătura! Nicolescu anunță transferul lui Matthias Verreth

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo a ajuns la un acord în privința transferului, dar nu vrea să anunțe oficial mutarea înainte ca documentele necesare să fie semnate. Bari trebuie să rezolve și anumite obligații financiare față de fotbalis mediat după rezolvarea ultimelor detalii dintre jucător și Bari.

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„Suntem în stand-by. Așteptăm un document de la Bari. În istoricul cu Bari a fost destul de complicat de negociat. Nu vreau să fac nimic oficial până nu am documentul semnat. Este un document care atestă acordul de transfer. Ei trebuie să semneze, jucătorul și Bari. Noi am stabilit toate clauzele și am avut surpriza să aflăm că Bari nu achitase toate datoriile către jucător. Ei trebuie să rezolve această situație. Este o formalitate. În 10-20 de minute ar trebui să fie semnat totul.

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Pe trei ani va semna. Din punctul nostru de vedere, a fost ținta noastră numărul unu la mijlocul terenului. Suntem în contact de peste o lună cu Matthias. Am văzut cât de dornic este să vină aici și cred că este alegerea potrivită. Este un jucător care poate evolua ca număr 6 și număr 8. Poate juca atât cu Mărginean, cât și cu Soro. Este un fotbalist peste nivelul Ligii 1”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.