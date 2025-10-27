Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Nicolescu s-a arătat frustrat în primul rând de faptul că piteștenii au reușit să egaleze la scurt timp după ce Dinamo a deschis scorul la Mioveni.

Marea supărare a lui Andrei Nicolescu după FC Argeș – Dinamo 1-1

De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la clubul din „Ștefan cel Mare” a mai punctat cu această ocazie și că, în viziunea sa, echipa antrenată de Zeljko Kopic a dominat clar meciul în prima repriză. Cu amendamentul însă că în partea a doua a jocului lucrurile nu au mai stat deloc la fel de bine pentru dinamoviști.

ADVERTISEMENT

„Da, având în vedere că au intrat o dată în careu și au și dat gol, am fost cam proștii proștilor la faza aia. Asta e. A fost un meci pe care l-am controlat, l-am dus unde am vrut noi, am reuși să înscriem. După care, știți cum se spune, o echipă mare, după ce înscrie, are niște minute în care temporizează, nu ia imediat gol. Nu am reușit să facem asta și cred că ne-am pierdut un pic încrederea în noi.

Imediat după ce am dat gol au ajuns în careu și au reușit să dea gol. Bine, cu noroc, dar au dat gol. Și cred că asta ne-a destabilizat un pic, pentru că am început bine meciul, am controlat prima repriză. Am arătat că nu se pune problema câștigătoarei. Când am luat golul ăla din faza aia, cred că ne-a zdruncinat un pic încrederea. Și a doua repriză nu a mai fost ce trebuie.

ADVERTISEMENT

Dacă suntem corecți, în a doua repriză nici noi nu am jucat extraordinar. Cumva cred că atacanții noștri au rămas datori față de echipă, față de suporteri. În iarnă vedem ce se întâmplă, dar în momentul ăsta nu avem altă soluție decât să putem să eficientizăm.

ADVERTISEMENT

Făceam o analiză comparativă și, dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui Selmani din primele 14 etape de anul trecut, cred că aveam spre 30 de puncte acum. Selmani din începutul de anul trecut, adică turul de anul trecut, dacă îl aveam, acum eram pe primul loc. Statistic vorbind, că nimeni nu poate să garanteze”, a spus Andrei Nicolescu

Ce probleme de lot are Dinamo

Cu aceeași ocazie, situația medicală a lui Mamoudou Karamoko. Dinamoviștii speră ca fotbalistul să fie recuperat în timp util pentru meciul de pe teren propriu contra lui CFR Cluj de vineri seară:

ADVERTISEMENT

„Avem o mică problemă cu Karamoko, să vedem. A simțit la antrenament și de-asta nici meciul ăsta nu… Ne-a lipsit, am simțit lipsa lui în teren. La meciul ăsta cred că ne putea oferi soluții ofensive, cel puțin pe final de meci. Să vedem cum reușim să-l punem pe picioare. Sunt șanse, da (n.r. să joace contra lui CFR Cluj). E o mică leziune, trebuie tratată foarte atent și nu trebuie nici forțată. Nu ne dorim să devină dintr-una mai mică una mai mare”.