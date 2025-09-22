Sport

Andrei Nicolescu, dezamăgit de prestația „câinilor” din Dinamo – Farul 1-1: „Ne-am arătat limitele”

Remiza dintre Dinamo și Farul Constanța i-a tăiat elanul lui Andrei Nicolescu. Ce a declarat președintele „câinilor” după prestația de pe Arena Națională
Ciprian Păvăleanu
22.09.2025 | 23:30
Andrei Nicolescu dezamagit de prestatia cainilor din Dinamo Farul 11 Neam aratat limitele
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu și-a mai pierdut din speranțe după prestația din meciul cu Farul. Foto: Colaj FANATIK

Deși este un clișeu des întâlnit, meciul dintre Dinamo și Farul de pe Arena Națională a fost caracterizat de două reprize diametral opuse. Formația de la malul Mării Negre a intrat mult mai bine în a doua jumătate, iar echipa lui Kopic nu a avut niciun șut la poartă până spre finalul reprizei. Andrei Nicolescu și-a pierdut din încredere după prestația de luni seară.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu și-a pierdut din încredere după prestația din repriza a doua a lui Dinamo: „Ne-am arătat limitele”

Dinamo București a arătat foarte bine în prima repriză cu Farul și a deschis scorul încă din minutul 8 prin Milanov. După prima jumătate, formația lui Zeljko Kopic a lăsat impresia că nu va avea mari probleme cu victoria în meciul ce închidea runda cu numărul 10, însă lucrurile nu au stat chiar așa.

Elevii lui Ianis Zicu au intrat mult mai montați după pauză, iar Dinamo nu a mai avut nicio ocazie în partea secundă. Constănțenii au egalat prin Ramalho, iar scorul final a fost 1-1. La finalul meciului, Andrei Nicolescu a părut că și-a pierdut din încrederea câștigată pe baza ultimelor meciuri din campionat:

ADVERTISEMENT

„Prima repriză am jucat ce trebuie, în a doua nu. Poate am intrat prea relaxați. Părea că putem face un scor mare în prima repriză, dar am ratat. Cred că am intrat relaxați, s-a repetat cazul de la Metaloglobus, când am intrat relaxați, iar o repriză am alergat să recuperăm.

Toată lumea a vorbit de Dinamo pe locul 2. Ne-am arătat puțin limitele azi. Probabil a fost și asta. Jucătorii văd, ascultă”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Dinamo termină etapa pe podium

Cu toate acestea, rezultatul de egalitate din această seară îi permite lui Dinamo să încheie runda pe podium, la egalitate de puncte cu locurile 2 (FC Botoșani), 4 (Rapid) și 5 (FC Argeș), ceea ce întărește ideea că sezonul acesta este foarte complicat pentru toate echipele.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături...
Digisport.ro
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără

În continuare, pe Dinamo o așteaptă o serie de meciuri de foc. În următoarea etapă, bucureștenii vor întâlni liderul Universitatea Craiova, după care vor juca contra Sloboziei lui Andrei Prepeliță, care este una dintre revelațiile sezonului, urmând să întâlnească Rapid, FC Argeș și CFR Cluj.

Rezultate SuperLiga, etapa 10. Dinamo – Farul 1-1. Constănțenii pleacă cu un punct...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 10. Dinamo – Farul 1-1. Constănțenii pleacă cu un punct de pe Arena Națională. Cum arată clasamentul
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl...
Fanatik
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Superbet, reacție fermă după ce a fost nevoită să onoreze plăți de peste...
Fanatik
Superbet, reacție fermă după ce a fost nevoită să onoreze plăți de peste 30 de milioane de euro din cauza unei erori: „Facem ceea ce este corect față de clienții noștri!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alegere surprinzătoare a lui Radu Banciu la Balonul de Aur: 'Lui i-aș fi...
iamsport.ro
Alegere surprinzătoare a lui Radu Banciu la Balonul de Aur: 'Lui i-aș fi dat, pe Dembele nu l-aș fi pus în primii 10'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!