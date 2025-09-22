Andrei Nicolescu, dezamăgit de prestația „câinilor” din Dinamo – Farul 1-1: „Ne-am arătat limitele”

Deși este un clișeu des întâlnit, meciul dintre Dinamo și Farul de pe Arena Națională a fost caracterizat de două reprize diametral opuse. Formația de la malul Mării Negre a intrat mult mai bine în a doua jumătate, iar echipa lui Kopic nu a avut niciun șut la poartă până spre finalul reprizei. Andrei Nicolescu și-a pierdut din încredere după prestația de luni seară.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu și-a pierdut din încredere după prestația din repriza a doua a lui Dinamo: „Ne-am arătat limitele”

Dinamo București a arătat foarte bine în prima repriză cu Farul și a deschis scorul încă din minutul 8 prin Milanov. După prima jumătate, formația lui Zeljko Kopic a lăsat impresia că nu va avea mari probleme cu victoria în meciul ce închidea runda cu numărul 10, însă lucrurile nu au stat chiar așa.

Elevii lui Ianis Zicu au intrat mult mai montați după pauză, iar Dinamo nu a mai avut nicio ocazie în partea secundă. La finalul meciului, Andrei Nicolescu a părut că și-a pierdut din

ADVERTISEMENT

„Prima repriză am jucat ce trebuie, în a doua nu. Poate am intrat prea relaxați. Părea că putem face un scor mare în prima repriză, dar am ratat. Cred că am intrat relaxați, s-a repetat cazul de la Metaloglobus, când am intrat relaxați, iar o repriză am alergat să recuperăm.

Toată lumea a vorbit de Dinamo pe locul 2. Ne-am arătat puțin limitele azi. Probabil a fost și asta. Jucătorii văd, ascultă”, a declarat Andrei Nicolescu pentru

ADVERTISEMENT

Dinamo termină etapa pe podium

Cu toate acestea, rezultatul de egalitate din această seară îi permite lui Dinamo să încheie runda pe podium, la egalitate de puncte cu locurile 2 (FC Botoșani), 4 (Rapid) și 5 (FC Argeș), ceea ce întărește ideea că sezonul acesta este foarte complicat pentru toate echipele.

ADVERTISEMENT

În continuare, pe Dinamo o așteaptă o serie de meciuri de foc. În următoarea etapă, bucureștenii vor întâlni liderul Universitatea Craiova, după care vor juca contra Sloboziei lui Andrei Prepeliță, care este una dintre revelațiile sezonului, urmând să întâlnească Rapid, FC Argeș și CFR Cluj.