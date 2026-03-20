Andrei Nicolescu, dezamăgit după a cincea înfrângere la rând la Dinamo: “Craiova a avut mai multă golăneală! Poate ne trezeşte pauza asta”

Dinamo nu se mai regăsește în ultima perioadă, ajungând, după 0-1 acasă cu Universitatea Craiova, la al cincilea eșec consecutiv în SuperLiga. Andrei Nicolescu (49 de ani) a intrat în direct și a spus totul după meciul pierdut în fața oltenilor pe Arena Națională.

Concluziile lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Dinamo a făcut un sezon regular foarte bun, situându-se în majoritatea timpului pe podium. „Câinii” au reușit a doua calificare consecutivă în play-off, după cea din stagiunea precedentă, și au aspirații și mai mari acum, precum clasarea finală pe un loc de cupe europene.

Totuși, ultimele prestații nu au fost la fel de îmbucurătoare, mai ales scorurile finale înregistrate. , Andrei Nicolescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus totul despre meciul pierdut de echipa sa, evidențiind marele avantaj al adversarilor.

„Dureros, foarte dureros. O pasă foarte proastă pentru noi. Vine bine pauza asta, pică la timp… ca să ne putem aduna. E dureros că pierdem meciurile astea și la fiecare partidă stăm cu impresia că am fi putut obține mai mult. În niciun meci nu am fost mai inferiori, doar prin faptul că nu am marcat.

Craiova a avut mai multă golăneală fotbalistică, în sensul bun. A știut să speculeze mai bine anumite momente. Cred că și acel meleu înainte de gol a fost creat cu tensiune, conștient de către ei, ca să destabilizeze puțin. Mi-am dat seama că au inflamat lucrurile și că au mizat pe faptul că noi, mental, ne destabilizăm. Atunci am zis să nu luăm gol până la pauză, că simțeam asta.

După gol sunt convins că ei și-au setat ca primele 5 minute să fie extrem de agresivi, să întărească senzația asta de gol. De aceea au luat și roșu. Mi-a plăcut tactica asta. Deci un pic mai multă știință, per ansamblu. Au speculat mai bine momentele. Au știut și au pregătit să speculeze mai bine”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Cum a comentat Andrei Nicolescu prezența redusă a suporterilor dinamoviști la meciul cu Universitatea Craiova

Un alt subiect comentat de Andrei Nicolescu a fost legat de prezența redusă a suporterilor lui Dinamo la meciul de joi seară. Fanii care au venit totuși la partida de pe Arena Națională iar oficialul „câinilor” le înțelege dezamăgirea.

„(n.r. – Doar 7.000 de oameni la meci!?) Nu trebuie uitat că suporterii lui Dinamo au făcut lucruri pe care alții nu le-au făcut. Ei sunt mai pretențioși și vor veni la stadion când vom avea rezultate mai bune. Noi pentru asta lucrăm. Trebuie să îi înțeleg. S-a creat așteptarea asta și au fost dezamăgiți, e de înțeles.

Am zis să ne atingem primul obiectiv, play-off-ul. Apoi să atacăm cupele europene și, despre titlu, am zis că nu ne dăm la o parte dacă e cazul. A fost un val de așteptări. Brandul e atât de puternic, iar oamenii au suferit atât de mult în ultimii ani, când n-au mai avut această speranță cu Dinamo să lupte la titlu, încât dezamăgirea e mare și se vede în oamenii de la stadion”, a mai spus președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu a numit echipa surpriză favorită la titlu. „Eu mă gândesc și la ei!”

Întrebat dacă continuă să o vadă pe Universitatea Craiova principala favorită la titlu, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns surprinzător, numind-o pe Universitatea Cluj o pretendentă de luat în seamă la marele trofeu.

„(n.r. – Craiova e favorită la titlu?) Am jucat și cu Rapid și cu Craiova, nu știu ce să zic acum. Din perspectiva mea, sunt două echipe pe care le putem învinge. Ei au rezultatele, noi nu. În urma ultimelor meciuri, eu mă gândesc și la U Cluj ca favorită la titlu”, a mai spus Nicolescu.

Cum a caracterizat Andrei Nicolescu arbitrajul lui Horațiu Feșnic la Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Deși Andrei Nicolescu a lăudat prestația arbitrului originar din Cluj. Oficialul formației din „Ștefan cel Mare” a avut totuși un singur aspect pe care i l-a reproșat „centralului”.

„Extraordinar, foarte bun. Nu a fost penalty la Armstrong, nu se discută. E decizia arbitrului, garantată de tot. Foarte bun Feșnic. Singurul lucru la care mă pot gândi este că nu a dat galben portarului că a tras de timp. În rest, a ținut meciul în frâu, a știu când să dea cartonașe galbene să potolească. Nimic de comentat, doar de felicitat!”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.