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Regretă Dinamo împrumutul lui Codruț Sandu la Corvinul? Andrei Nicolescu: „Campos nu a fost foarte fericit”

Codruț Sandu, împrumutat de Dinamo la Corvinul Hunedoara, a făcut un meci mare împotriva echipei de care aparține. Ce spun oficialii din „Ștefan cel Mare” și antrenorul Campos despre această situație.
Adrian Baciu
02.09.2026 | 19:47
Regreta Dinamo imprumutul lui Codrut Sandu la Corvinul Andrei Nicolescu Campos nu a fost foarte fericit
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune șeful lui Dinamo despre împrumutul lui Codruț Sandu la Corvinul. Nuno Campos, nemulțumit de decizie. Sursa foto: colaj Fanatik
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Dinamo, liderul la zi din SuperLiga, s-a împiedicat în etapa a 7-a, la Arad cu Corvinul Hunedoara, scor 1-1. „Câinii” au ratat șansa să se desprindă în vârful ierarhiei. Un „vinovat” pentru această remiză a fost și portarul gazdelor, Codruț Sandu (20 de ani). Tânărul portar a scos aproape tot ce se putea. Ce spun șefii din „Ștefan cel Mare” despre această situație deloc plăcută, ca un jucător împrumutat să lupte împotriva echipei de care aparține.

Ce spun oficialii și antrenorul lui Dinamo după ce Codruț Sandu, împrumutat la Corvinul, a închis excelent poarta contra propriei sale echipe

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a vorbit pe larg despre această situație cu împrumutul lui Codruț Sandu la Corvinul Hunedoara. Oficialul liderul admite că echipa din Capitală putea să introducă o clauză în contract, prin care să-l împiedice pe portar să evolueze contra clubului de care aparține.

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Pe de altă parte, Andrei Nicolescu recunoaște că o astfel de prevedere ar limita evoluția fotbalistului. Cert este faptul că antrenorul lui Dinamo, portughezul Nuno Campos (51 de ani), nu a fost deloc încântat de această situație. „(n.r. Știa Nuno Campos că portarul Sandu este împrumutat la Corvinul?) Știa. El preferă să nu vorbească decât de jucătorii pe care îi are Dinamo și cu care el lucrează. Preferă să nu vorbească de niciun jucător care nu e în momentul ăla sub comanda lui.

Dar evident, stând și analizând, nu a fost foarte fericit de situația asta. Numai că noi, ca și club, la momentul împrumutului am gândit că o astfel de clauză ar limita un pic evoluția lui. Nu neapărat din prisma meciului direct, ci din prisma aprecierii pe care ar avea-o clubul față de el”, afirmă Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo, după evoluția lui Sandu contra echipei lui Campos: „S-a dovedit că crește bine”

În ciuda faptului că din cauza lui Codruț Sandu Dinamo a plecat cu un singur punct de la Arad, Andrei Nicolescu vede partea plină a paharului. Portarul de la Dinamo, ajuns împrumut la Corvinul, crește foarte bine la un club unde are șansa să evolueze meci de meci. „Noi ne-am dorit foarte mult ca el să crească și se dovedește că crește bine”, spune oficialul bucureștenilor.

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Întrebat dacă nu cumva consideră că altul ar fi fost rezultatul meciului Corvinul – Dinamo fără Codruț Sandu între buturi, președintele „câinilor” a afirmat: „E posibil. Așa cum e posibil ca alt portar să fi făcut un meci mare. L-a făcut el. Pentru noi e un câștig real, el ca și jucător. Și asta e”.

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Se căiește Dinamo după împrumutul lui Codruț Sandu la Corvinul? Andrei Nicolescu: „Campos nu a fost foarte fericit”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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