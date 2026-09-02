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Dinamo, liderul la zi din SuperLiga, s-a împiedicat în etapa a 7-a, la Arad cu Corvinul Hunedoara, scor 1-1. „Câinii” au ratat șansa să se desprindă în vârful ierarhiei. Un „vinovat” pentru această remiză a fost și portarul gazdelor, Codruț Sandu (20 de ani). Tânărul portar a scos aproape tot ce se putea. Ce spun șefii din „Ștefan cel Mare” despre această situație deloc plăcută, ca un jucător împrumutat să lupte împotriva echipei de care aparține.

Ce spun oficialii și antrenorul lui Dinamo după ce Codruț Sandu, împrumutat la Corvinul, a închis excelent poarta contra propriei sale echipe

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a vorbit pe larg despre această situație cu împrumutul lui Codruț Sandu la Corvinul Hunedoara. Oficialul liderul admite că echipa din Capitală putea să introducă o clauză în contract, prin care să-l împiedice pe portar să evolueze contra clubului de care aparține.

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Pe de altă parte, Andrei Nicolescu recunoaște că o astfel de prevedere ar limita evoluția fotbalistului. Cert este faptul că , nu a fost deloc încântat de această situație. „(n.r. Știa Nuno Campos că portarul Sandu este împrumutat la Corvinul?) Știa. El preferă să nu vorbească decât de jucătorii pe care îi are Dinamo și cu care el lucrează. Preferă să nu vorbească de niciun jucător care nu e în momentul ăla sub comanda lui.

Dar evident, stând și analizând, nu a fost foarte fericit de situația asta. Numai că noi, ca și club, la momentul împrumutului am gândit că o astfel de clauză ar limita un pic evoluția lui. Nu neapărat din prisma meciului direct, ci din prisma aprecierii pe care ar avea-o clubul față de el”, afirmă Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo, după evoluția lui Sandu contra echipei lui Campos: „S-a dovedit că crește bine”

În ciuda faptului că din cauza lui Codruț Sandu , Andrei Nicolescu vede partea plină a paharului. Portarul de la Dinamo, ajuns împrumut la Corvinul, crește foarte bine la un club unde are șansa să evolueze meci de meci. „Noi ne-am dorit foarte mult ca el să crească și se dovedește că crește bine”, spune oficialul bucureștenilor.

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Întrebat dacă nu cumva consideră că altul ar fi fost rezultatul meciului Corvinul – Dinamo fără Codruț Sandu între buturi, președintele „câinilor” a afirmat: „E posibil. Așa cum e posibil ca alt portar să fi făcut un meci mare. L-a făcut el. Pentru noi e un câștig real, el ca și jucător. Și asta e”.

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