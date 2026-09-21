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Au fost momente marcate de tensiune pe Arena Națională, duminică seara, în pauza partidei dintre Dinamo și Farul, din etapa a 10-a a Superligii. Atacantul „marinarilor”, Denis Alibec (35 de ani) a primit cartonașul roșu după un conflict cu Danny Armstrong (28 de ani). Au apărut până acum mai multe variante despre cum a decurs conflictul. Șeful lui Dinamo vine cu varianta oficială.

Filmul conflictului Dennis Alibec – Danny Armstrong din pauza meciului Dinamo – Farul. Ce s-a întâmplat, de fapt

Partida Farul – Dinamo de pe Arena Națională a avut o primă repriză fără incidente. Imediat după fluierul centralului Marian Barbu (38 de ani) au urmat scene violente. Denis Alibec, jucător cu mare experiență și căpitan al dobrogenilor, văzut cartonașul roșu, după ce l-ar fi lovit pe Danny Armstrong (28 de ani), conform raportului observatorului de joc.

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, la o zi după partidă, președintele lui Dinamo a dezvăluit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, la pauza meciului. Andrei Nicolescu a primit detalii . „La finalul meciului am fost și eu un pic la domnii arbitri și am întrebat (…). Și atunci relatarea este următoarea: pe culoar, noi de fiecare dată pe Arena Națională punem niște panouri cu pozele cu Dinamo. (….) culoarul acela devine un pic mai îngust, după care are o fantă de trecere înspre vestiare.

Ceea ce înseamnă că în momentul în care din culoarul ăla te duci în stânga sau în dreapta, deja ești în zona în care e a echipei tale. Pe partea stângă este și camera arbitrilor și vestiarul arbitrilor. Acolo unde suntem noi este și vestiarul arbitrilor. În timp ce Armstrong trecuse de culoarul comun spre intrarea spre vestiar, am înțeles că Alibec a intrat de pe culoarul comun înspre noi, în vestiar, aproape de vestiarul nostru și acolo a avut loc altercația”.

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Andrei Nicolescu: „Alibec l-a strigat pe Armstrong, apoi a avut gestul de a-l lovi”

În următoarea fază a incidentului, , iar acesta s-a întors din drumul către vestiar. A urmat o apropiere între cei doi „cocoși”, în care atacantul a fost mai agresiv în gesturi. „Armstrong s-a întors pentru că el alerga spre vestiar. Alibec a venit spre el. Unul dintre asistenți mi-a spus că în momentul acela Alibec a avut gestul ăsta de a-l lovi (n.r. cu capul în gură?). Da. Armstrong, cumva, el spune că a exagerat și a căzut. Și în momentul ăla a intervenit arbitrul.

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Arbitrul a dat cartonaș roșu pentru Alibec, cartonaș galben pentru Armstrong. Armstrong s-a ridicat foarte repede și atunci l-a avertizat: ‘Ce vrei? Vrei să faci spectacol, să-ți dau și ție roșu?’. Și atunci Armstrong s-a potolit. S-a întors și a plecat. Asta este… (n.r. l-a lovit?) Mi s-a spus că a avut un gest, un gest de lovire. Asta mi-au povestit arbitrii”, explică Nicolescu.

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În ceea ce privește varianta lui Alibec, care spune că totul a avut la origine înjurăturile lui Armstrong, Andrei Nicolescu spune: „La cum vorbește engleza Armstrong, dacă înțelegi, înseamnă că ești din Scoția, sincer”.

Oficialul lui Dinamo, săgeți către Denis Alibec: „Sunt multe imagini în care pe gura sa se citesc cuvinte și fraze care nu pot fi reproduse”

În contextul acestor acuzații privind înjurăturile care ar fi venit dinspre scoțianul Armostrong, președintele lui Dinamo mai ține să îi amintească lui Alibec despre modul în care el se comportă meci de meci. „Îmi aduc aminte acum, fără să iau din niciun merit fotbalistului Alibec, că sunt multe imagini la televizor în care, în anumite momente, pe gura domnului Alibec se citesc anumite propoziții, fraze, cuvinte care nu pot fi reproduse. Cred că cineva care face asta nu cred că poate să fie deranjat de altcineva care face același lucru”.

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În privința lui Armstrong, Nicolescu este fair-play și spune că, pe viitor, acesta riscă să plătească prețul „renumelui” său de provocator. „Discutam asta și cu domnii arbitri aseară. La un moment dat el va plăti și el prețul ăsta, pentru că ușor-ușor și în zona arbitrilor se va vorbi despre asta”.