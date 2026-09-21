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Andrei Nicolescu a anunțat o revenire de senzație la Dinamo: „Sută la sută”

Jucătorul care face senzație în SuperLiga va reveni la Dinamo! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu: „Sută la sută! E monitorizat atent”. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.09.2026 | 21:04
Andrei Nicolescu a anuntat o revenire de senzatie la Dinamo Suta la suta
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Andrei Nicolescu a anunțat o revenire de senzație la Dinamo. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a anunțat că Dinamo urmează să se bazeze din sezonul viitor pe Codruț Sandu (20 de ani), portarul care în prezent are evoluții foarte bune la Corvinul Hunedoara, fiind împrumutat de „câini” la echipa antrenată de Florin Maxim, așa cum s-a întâmplat de altfel și în sezonul trecut, atunci când această formație se afla în Liga 2.

Andrei Nicolescu a anunțat revenirea lui Codruț Sandu la Dinamo

Tânărul goalkeeper a jucat foarte bine până acum în actuala stagiune, iar acum președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat că el este monitorizat atent în permanență de către antrenorul de portari de la Dinamo. Astfel, sunt șanse foarte mari ca din sezonul viitor Sandu să fie păstrat în lotul formației pregătite de Nuno Campos.

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„E monitorizat atent de antrenorul cu portarii. El a fost cu noi și în perioada de pregătire, și în iarnă, și în vară. În principiu în vară revine alături de noi sută la sută. Dar decizia va fi tehnică. Dacă noi ne îndeplinim target-ul nostru, la anul vom avea nevoie de doi portari, poate chiar trei, care să sară din bară în bară, să zic așa.

Dacă va fi așa cum ne dorim noi, sunt multe meciuri în care se împart minutele. Ce face el acum e parte din proiectul nostru, ne-am asigurat că o să aibă evoluții care să îl aducă la nivelul pe care îl vrem”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Prima Sport. 

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Codruț Sandu Dinamo
Codruț Sandu, portarul împrumutat în prezent de Dinamo la Corvinul Hunedoara. Foto: Sport Pictures

Alaa Bellaarouch este titular incontestabil în poarta lui Dinamo

Goalkeeper-ul marocan în vârstă de 24 de ani a impresionat până acum în SuperLiga, motiv pentru care recent a fost convocat în premieră la naționala țării sale. În prezent, Bellaarouch este doar împrumutat de Dinamo de la Sporting Braga din Portugalia, cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor în schimbul sumei de 500.000 de euro.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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