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Andrei Nicolescu (50 de ani) a anunțat că Dinamo urmează să se bazeze din sezonul viitor pe Codruț Sandu (20 de ani), portarul care în prezent are evoluții foarte bune la Corvinul Hunedoara, fiind împrumutat de „câini” la echipa antrenată de Florin Maxim, așa cum s-a întâmplat de altfel și în sezonul trecut, atunci când această formație se afla în Liga 2.

Andrei Nicolescu a anunțat revenirea lui Codruț Sandu la Dinamo

Tânărul goalkeeper a jucat foarte bine până acum în actuala stagiune, iar acum președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat că el este monitorizat atent în permanență de către antrenorul de portari de la Dinamo. Astfel, sunt șanse foarte mari ca din sezonul viitor Sandu să fie păstrat în lotul formației pregătite de Nuno Campos.

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„E monitorizat atent de antrenorul cu portarii. El a fost cu noi și în perioada de pregătire, și în iarnă, și în vară. În principiu în vară revine alături de noi sută la sută. Dar decizia va fi tehnică. Dacă noi ne îndeplinim target-ul nostru, la anul vom avea nevoie de doi portari, poate chiar trei, care să sară din bară în bară, să zic așa.

Dacă va fi așa cum ne dorim noi, sunt multe meciuri în care se împart minutele. Ce face el acum e parte din proiectul nostru, ne-am asigurat că o să aibă evoluții care să îl aducă la nivelul pe care îl vrem”, în direct la

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Alaa Bellaarouch este titular incontestabil în poarta lui Dinamo

Goalkeeper-ul marocan în vârstă de 24 de ani a impresionat până acum în SuperLiga, motiv pentru care recent În prezent, Bellaarouch este doar împrumutat de Dinamo de la Sporting Braga din Portugalia, cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor în schimbul sumei de 500.000 de euro.