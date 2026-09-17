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Andrei Nicolescu dezvăluie motivul halucinant pentru care este înjurat de galeria lui Dinamo: „Este ireal! Asta e România”

Șeful lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit motivul incredibil pentru care este înjurat de galeria lui Dinamo. Oficialul „câinilor” a spus că acuzațiile care i se aduc sunt de-a dreptul „ireale”.
Adrian Baciu
17.09.2026 | 20:47
Andrei Nicolescu dezvaluie motivul halucinant pentru care este injurat de galeria lui Dinamo Este ireal Asta e Romania
EXCLUSIV FANATIK
De ce este înjurat Andrei Nicolescu de galeria lui Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
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De-a lungul ultimelor luni, Andrei Nicolescu, o figură centrală și extrem de importantă în tot ceea ce înseamnă proiectul de la Dinamo, a avut o serie de contre cu galeria lui Dinamo. În direct la FANATIK SUPERLIGA, oficialul din Ștefan cel Mare a dezvăluit motivul halucinant pentru care a ajuns, în unele momente, să fie înjurat de fani.

De ce îl înjură galeria lui Dinamo pe Andrei Nicolescu?

De la revenirea în prima ligă, Dinamo a făcut, treptat, saltul de la o echipă care se luptă să evite retrogradarea, la una cu pretenții la cupele europene și chiar mai mult. În acest sezon, după 9 runde, „câinii” sunt pe locul 1 și vor să aibă un sezon mult mai bun decât precedentul, când au încheiat pe 4 și, după barajul cu FCSB, au ratat prezența în Europa.

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În ciuda faptului că echipa arată bine, au fost momente în care conducerea a avut o serie de conflicte cu galeria. Chiar președintele clubului, Andrei Nicolescu, a fost contestat dur, apostrofat și chiar înjurat de fani. La FANATIK SUPERLIGA, oficialul a expus o serie dintre posibilele motive care stau la baza răcelii dintre el și fani.

O parte dintre ele sunt de-a dreptul incredibile. ”Am vorbit în trecut despre o situație care mi se pare absolut ireală, să fiu bănuit că pot să fac niște jocuri din astea absolut stupide încât să mă intersectez eu cu informațiile de la Academie, de la juniori, să mă interesez ce juniori joacă sau ce juniori nu joacă. Una dintre supărări a fost că (….) Cineva dintre liderii de galerie ar fi crezut că eu îi urmăresc copilul de la Academie și că vorbesc la copilul lui să nu joace. Ceva de genul ăsta. Este ceva ireal. Nici nu am cuvinte”, spune Nicolescu.

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Ce s-a întâmplat la meciul lui Dinamo de la Miercurea Ciuc. Nicolescu: „Nu puteau să piardă momentul”

Andrei Nicolescu s-a arătat șocat de reacțiile fanilor lui Dinamo în ceea ce-l privește. „Îmi pare rău că am vorbit atunci (n.r. reproșuri din trecut față de galerie). Îmi pare rău că am vorbit și acum, dar sincer, eu și după prima declarație am suportat ulterior niște reacții din partea oamenilor de acolo. Nu mi-a venit să cred. Dar ăștia suntem, asta e România și eu trebuie doar să îmi fac treaba mea și atât”.

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Această ură a unora dintre suporterii lui Dinamo față de președintele clubului încă persistă. Liderul din SuperLiga a avut, vineri, meci în deplasare la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda. Nicolescu nu a fost menajat nici aici de unele injurii. „(n.r. La meciul cu Csikszereda ai mai fost contestat și înjurat de galerie?) Eh, nu puteau să piardă momentul. O parte de acolo (n.r. din galerie). Sunt niște oameni nemulțumiți de niște chestii, tot personale”.

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Andrei Nicolescu dezvăluie motivul halucinant pentru care este înjurat de galeria lui Dinamo: „Este ireal! Asta e România”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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