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Noua siglă a lui Dinamo a dus la un scandal de proporții între suporteri și conducerea clubului. S-a hotărât ca un alt logo să fie implementat și Andrei Nicolescu a explicat faptul că în acest moment a fost aleasă agenția care să se ocupe de design.

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre sigla lui Dinamo

Președintele clubului Dinamo a dezvăluit că pe care o vor dori, însă a precizat că, deși și-a dorit ca totul să fie gata cât mai curând, întregul proces va dura mai bine de un an.

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”Suntem destul de departe de schimbarea siglei. Agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit pentru ca agenția să propună identități pe repede-înainte. Există și un cadru stabilit pentru a pune la dispoziția suporterului reprezentativ de la Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo.

În același timp, suntem acolo unde eram și acum 2-3 luni, unde lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează. Nu se poate face, așa cum văd în zeci de mesaje pe chat, în ‘5 minute cu ChatGPT și gata, avem siglă mai bună decât porcăria asta și o rezolvam imediat în locul lui’.

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Am mers pe un proces care va dura. Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an. Cred că trebuie să ne pregătim sufletește să fim împreună, nu pentru noua siglă”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea .

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Indignat de controversele legate de siglă

Oficialul ”câinilor” s-a arătat deranjat de toate și este de părere că există anumite interese în acest sens. El a dat exemple din trecut când s-a mai încercat schimbarea logo-ului.

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”Narativul este strâmb. Este venit din niște interese. Când narativul spune că e sigla lui X și nu e sigla clubului este narativul din perioada 2012-2015 cu loja lui X, loja lui Y. E narativul intereselor personale și vine din partea unor suporteri, pentru că în mentalul colectiv, în ani de zile, s-a menținut acest lucru, că există interese personale.

Prinde foarte ușor narativul ăsta și dă foc și escaladează foarte ușor. Din păcate, lucrurile aici se întâmplă în interesul clubului. Acest club avea nevoie de o identitatea proprie. Nu mă refer la modul în care arăta identitatea, ci la calitatea proprie.

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Știți cum s-au soldat încercările suporterilor, cu domnul Negoiță, care a încercat să înregistreze niște sigle, cu domnul Zăvăleanu, care a încercat să înregistreze până și numele de Dinamo București și n-a reușit”, a spus Nicolescu.