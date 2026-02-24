Sport

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre salariul lui George Pușcaș la Dinamo: „E o sumă corectă”

George Pușcaș a semnat cu Dinamo și încearcă să revină la forma care l-a consacrat, după o perioadă dificilă. Andrei Nicolescu a oferit detalii despre situația medicală și salariul atacantului.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 16:15
Dinamo a mutat extrem de interesant în această iarnă. „Câinii roșii” l-au prezentat oficial pe George Pușcaș, atacantul român cu 46 de selecții la naționala de seniori. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a vorbit despre salariul pe care vârful îl va încasa în Ștefan cel Mare.

George Pușcaș a ales, în cele din urmă, să semneze cu Dinamo pentru a nu risca să rămână și mai mult timp fără echipă. Atacantul nu a mai jucat un meci din sezonul trecut. Vârful a plecat de la Bodrum din Turcia în vară, iar până în această iarnă nu își găsise vreun angajament.

Acum, atacantul speră să revină la cea mai bună formă în tricoul lui Dinamo. Până să poată juca pentru „câinii roșii”, acesta trebuie să se pună la punct cu sănătatea. Pușcaș suferă de o pubalgie, o afecțiune tot mai comună la fotbaliști. Rămâne de văzut când se va putea baza Zeljko Kopic pe serviciile sale.

Andrei Nicolescu, oficialul celor de la Dinamo, a vorbit despre problemele medicale ale lui George Pușcaș, dar și despre salariul pe care acesta îl va încasa în România. Se pare că atacantul nu va fi cel mai bine plătit jucător din lotul „câinilor roșii”. Vârful cu 46 de selecții la naționala României are o cotă de piață de 900.000 de euro.

„A terminat un tratament pentru pubalgie, pe care o întâlnește fiecare jucător în cariera lui. Depinde foarte mult cum se va adapta la programul echipei. Nu a fost nicio problemă din punct de vedere medical.

Vorbim despre un salariu care se încadrează în salariile de la Dinamo. Nu vreau să discut despre sume, e o sumă pe care clubul și-o permite și crede că este corectă pentru ce ne permitem și ce poate oferi George. (n.r. Are cel mai mare salariu de la Dinamo?) Momentan, cu siguranță nu”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

