Andrei Nicolescu, dezvăluiri înainte de Dinamo – FCSB: „Suntem favoriți!”. Cum se pregătește Kopic să-l bată pe Gigi Becali

din semifinala barajului pentru Conference League. Octavian Popescu a marcat în prelungiri golul victoriei şi roş-albaştri vor juca împotriva rivalilor de la Dinamo. , de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Andrei Nicolescu, sigur înainte de Dinamo – FCSB: „Suntem favoriţi!”

Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre acest derby, spunând că toată lumea din club s-a pregătit pentru duelul cu FCSB. Dinamo a obţinut patru puncte în acest sezon în faţa rivalilor, iar preşedintele „câinilor” spune că echipa lui este favorită:

„Meci foarte important pentru sezonul viitor pentru ambele echipe. Poate mai multă presiune la ei decât la noi, dar e presiune. Noi ne pregăteam, toată lumea merge pe această premiză că este Dinamo – FCSB de două-trei săptămâni. Toţi ne-am setat mental pentru acest meci. E un final de sezon, un sezon greu, trebuie să ştim să gestionăm acest meci, un ultim asalt din această stagiune.

Cea mai logică întâlnire era asta. Probabil n-am făcut tactic acele discuţii, toată lumea se gândea că va fi FCSB şi se seta pe asta. Era clar că va fi cea mai probabilă întâlnire. După rezultat, a fost un meci spectaculos (n.r. FCSB – Botoşani 4-3). Trebuie să fim favoriţi, să conştientizăm acest lucru. Venim dintr-un mini campionat mai puternic, cu alt ritm”, a spus Nicolescu.

Victoria cu FCSB ar încununa un sezon excelent: „Ar fi scânteia sezonului”

Preşedintele celor de la Dinamo admite că o victorie în derby-ul cu FCSB ar reprezenta sclipirea unui sezon foarte bun pentru echipă. Nicolescu nu are deocamdată emoţii, dar vede un meci cu multă presiune şi tensiune:

„Jucăm acasă, am avut un sezon mai bun şi am demonstrat că putem să îi învingem. Premisa este una realistă pentru acest sezon. Ar fi scânteia sezonului, momentul care face diferenţa dintre un sezon normal şi un sezon cu sclipire. N-au început fluturaşii, deocamdată suntem în organizare. Va fi un meci cu presiune, cu multă tensiune. Ce îmi doresc cel mai mult este să luăm cele mai bune decizii pentru acest meci.

Suntem mulţumiţi pentru că nu am ieşit din proiecţia noastră. Am avut momente în care puteam să o ducem mai bine, puteam lua mai bune decizii, dar asta este. Mergem înainte, cel mai important este că ne-am îndeplinit targetul şi sper ca anul viitor să contăm şi în play-off, în lupta pentru titlu”, a spus Andrei Nicolescu.