Andrei Nicolescu, dezvăluiri uluitoare despre Homawoo. „Atitudine de amator. A refuzat!”. Ofertă de 400.000 de euro pentru Dinamo și salariu de 500.000!

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a oferit detalii la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre . Togolezul refuză să intre pe teren și nu a fost folosit în 2025.

Andrei Nicolescu, mesaj categoric pentru Josue Homawoo, în criza de la Dinamo: “Clubul nu poate fi supus la o asemenea presiune”

Dinamo ar fi dispusă să îl cedeze pentru 400.000 de euro, așa cum a dezvăluit Nicolescu, dar fotbalistul a refuzat o ofertă excelentă pe care o primise din Turcia, liga a doua. De asemenea, Nicolescu a precizat în următoarea perioadă legat de acest caz.

“Va trebui să găsim foarte repede soluții. Clubul își respectă contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are anumite probleme medicale. Niciun jucător nu e netransferabil de la Dinamo, dar clubul nu poate fi supus la o asemenea presiune din partea unui jucător.

Susține și că nu are capul, gândurile lui nu se pot focusa pe ce are de făcut aici. O manieră de amator. Atitudinea din ultimele două săptămâni este un pic cam a unui amator. Din păcate, nici măcar plecarea nu o forțează. Noi am setat un nivel de transfer, a primit o ofertă foarte bună din liga a doua din Turcia.

Andrei Nicolescu, despre oferta excelentă pe care o primise Dinamo pentru Homawoo: “Un club din liga a doua din Turcia dădea 400.000 de euro, plus 500.000 salariu pentru el”

Noi ne înțelesesem, dar a refuzat să plece acolo. În condițiile el spune că are o presupusă ofertă de la Gaziantep și vrea să plece acolo. 400.000 de euro este suma, pe care clubul din liga a doua o dădea. Plus un salariu pentru jucător de 500.000 pe an. Iar jucătorul a refuzat.

De asta nu înțelegem, nu știu ce să răspund dacă forțează plecarea. El pleacă liber în vară, clubul și-a asumat asta pentru ceea ce s-a întâmplat la final de cantonament. Nu se poate pune presiune pe club, nimeni nu e mai important decât clubul. E în programul echipei, toată lumea se comportă profesionist cu el.

Mai departe nu e decizia mea, e decizia staff-ului. Aplicăm regulamentul intern apropo de aceste presupuri stări medicale, investigăm și vom aplica regulile din regulamentul intern vizavi de ce i se poate lui imputa. Sută la sută decizia e la antrenor, nu este interzis la Dinamo.

Dinamo negociase cu Homawoo prelungirea contractului, dar a fost încurcată de… vacanță: “Ajunsesem la o formă finală”

Nu avem niciun impediment, îl tratăm ca jucătorul nostru. Ne doream să terminăm sezonul cu el. Am și negociat cu el din octombrie. În decembrie ajunsesem la o formă finală. A zis că vorbim când ne întoarcem din vacanță și… cam asta e”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dinamo a înregistrat două remize în startul de 2025, cu Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, și continuă lupta pentru un loc de play-off în SuperLiga. Echipa pregătită de Zeljko Kopic are 38 de puncte după primele 23 de etape.

