Andrei Nicolescu, dialog fierbinte cu Robert Niţă: „Te-am rugat, suntem între oameni care înţeleg ceva! Nu are rost să ne minţim”

Rapid – Dinamo, derby-ul din prima etapă din play-off-ul SuperLigii, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-2. După acest rezultat, Andrei Nicolescu a purtat un dialog încins cu Robert Niță vizavi de fazele controversate din partida disputată pe stadionul din Giulești.

Andrei Nicolescu, dialog fierbinte cu Robert Niţă

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu și Robert Niță au purtat un . Președintele lui Dinamo susține că Niță a greșit în analiza fazelor după meci, mai ales după . Totodată, Andrei Nicolescu a atins un punct sensibil, anume conflictul său cu oficialii Rapidului.

Andrei Nicolescu: „Nu pot și nu îmi permit să fac speculații despre decizia lui Istvan Kovacs. Am văzut că există deontologi. Am văzut că e și Robert Niță la voi în emisiune. Există și deontologi la Rapid. Am văzut niște declarații ale unui deontolog, Pașcanu, care ne dă lecții despre discuțiile de arbitraj, el uitând că, în septembrie anul trecut, era primul care acuza arbitrajul”.

Robert Niță: „Era un arbitraj care, la momentul respectiv, nu acordase vreo cinci penalty-uri pentru Rapid”.

Andrei Nicolescu: „Robert, haide, te rog. Am și discutat aseară. Îmi spuneai de niște faze… Eu înțeleg subiectivismul fiecăruia, dar, la nivelul tău, la experiența ta, să îmi vorbești de hențul acela la Duțu, când noi avem fază de manual cu Mora, care face același lucru, și nu se dă henț… A ieșit domnul Vassaras și a spus de ce nu se dă henț într-o asemenea fază, iar tu îmi spui că e henț la golul nostru doi. Te-am rugat: suntem între oameni care înțeleg. Eu știu că ne putem da orice părere de pe margine, însă, când discutăm între noi, nu are rost să ne uităm în ochii altuia și să ne mințim”.

Robert Niță: „Andrei, te-am întrebat, nu a fost o constatare. Te-am întrebat dacă, din punctul tău de vedere, a fost henț. Eu am văzut că l-a lovit mingea în mână”.

Andrei Nicolescu: „Știm amândoi că, la o fază identică, a ieșit domnul Vassaras și a explicat. Așa a fost și la faultul de la Musi. A ieșit domnul Vassaras și a spus că se intervine la o fază anterioară în care a fost fault și a dus la un gol pentru echipa adversă. Nu avea rost să discutăm aia, era o fază clară. Dacă noi, ca vectori de opinie, facem analiza unei greșeli evidente și apoi încercăm să aruncăm cu fumigene la alt tip de fază… dacă încercăm să ridicăm un semn de întrebare la altă fază, înseamnă că noi nu ne facem treaba”.

Robert Niță: „Greșeala e greșeală, indiferent de partea cui e”.

Discuție aprinsă între Nicolescu și Niță

Andrei Nicolescu: „Refuz să cred că Robert nu crede că a fost fault la Musi. Robert, mă uitam de dimineață la un post și l-am văzut pe domnul Ionuț Lupescu. Nu pot să nu preiau ce a spus. A zis că e incredibil și dureros pentru națiunea română. Dacă, peste zece zile, Turcia câștigă cu România cu o astfel de greșeală, ce o să facem toți? Ce o să facă moderatorii și toți cei care au, în acest moment, dubii?”.

Robert Niță: „Felicitări pentru discurs. Tu știi aprecierea și respectul pe care ți-l port. Dacă ai avut senzația, în vreun moment, că am discutat în contradictoriu, îmi prezint scuzele. Nu a fost intenția mea și a fost doar o discuție după joc. Ne-am spus amândoi părerile”.

Andrei Nicolescu: „Robert, o să-ți spun ceva. M-am gândit dacă să îți spun sau nu. Mie îmi e foarte greu să cred că, în mediul în care ești tu, oamenii cu care te consulți în mod uzual pot să spună ceva bine despre mine. Aici e normal, eu știu despre ce e vorba și discuțiile care s-au vehiculat despre mine acolo. E greu să nu fie așa, e de înțeles. Pe de altă parte, am avut impresia că pot crea cu tine o relație în care să discutăm normal și să nu intrăm în orgoliile care s-au creat între mine și cei de acolo.

Din perspectiva asta, permite-mi să am câteva rețineri despre faptul că toate informațiile și tot ce discuți tu acolo sunt negative la adresa mea. Pe de altă parte, sunt și declarațiile pe care le faci publice despre aprecierea la adresa mea”.

Robert Niță: „Tu știi că noi ne-am întâlnit, am discutat. Așa a fost și ieri, am vorbit înainte de meci, cât și după. Cred că ai și simțit lucrul acesta, că altfel nu acceptai să discuți cu mine. Acesta este punctul meu de vedere vizavi de tine. Chiar am spus-o în discuțiile cu foarte mulți oameni de fotbal: că Dinamo, în momentul în care va avea stadionul nou… Am spus că tu vei fi unul dintre cei mai buni conducători din fotbalul românesc și că Dinamo va fi o forță. Tu mă cunoști cât de cât, știi că nu sunt cu masajul la lobul urechii”.