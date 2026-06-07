Andrei Nicolescu, discurs emoționant după plecarea lui Kopic de la Dinamo. „E o mare pierdere”. Exclusiv

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Dinamo a numit un nou antrenor, pe Cu toate acestea, Andrei Nicolescu îl regretă deja pe Zeljko Kopic, care a plecat după ce a fost doi ani și jumătate la cârma formației din „Ștefan cel Mare”.

Andrei Nicolescu regretă plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Aventura lui Zeljko Kopic la Dinamo a început în decembrie 2023 și s-a terminat în iunie 2026. De-a lungul celor doi ani și jumătate, antrenorul croat a reușit să salveze echipa de la retrogradare și apoi să o califice în play-off, cu perspective europene. Meritele lui Kopic la Dinamo au fost recunoscute și la Super Gala Fanatik 2025,

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„(n.r. – De ce a plecat Kopic?) Cumva a fost o despărțire amiabilă, de comun acord. Ambele părți au simțit fiecare că au nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, în altă zona. Asta intervenit natural. Nimeni nu se gândea la începutul sau la mijlocul sezonului. Totul a venit natural. Și într-un fel trebuie înțeles și Mister.

Faptul că Mister a stat doi ani și jumătate aici, deși noi ne propuneam să stea patru ani, e o dovadă a faptului că am fost 100% cu el, alături de el și că am apreciat foarte mult ce a făcut. Trebuie să fim corecți și onești cu noi, Dinamo, când a venit Mister, era un club care nu avea etica muncii. Era un club care voia să obțină performanță pe un heirup, așa, că avem noi puțină energie și 100% facem și performanță. A schimbat mentalități în Dinamo, în jucătorii de la Dinamo, a dat curaj jucătorilor, a făcut ceea ce Dinamo avea nevoie pentru acel moment și a crescut foarte mult așteptările și calitățile pe care trebuie să le vedem în momentul când cineva se apropie de Dinamo și va lucra la Dinamo. Ceea ce nu e puțin, e foarte important”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Barajul cu FCSB, ultimul meci al lui Kopic la Dinamo

În acest sezon, cu Kopic la timonă, Dinamo a fost foarte aproape să se califice după nouă ani în preliminariile unei competiții europene. „Câinii” au pierdut însă barajul cu FCSB, scor 1-2, în prelungiri. „(n.r – Te așteptai să se producă despărțirea după pierderea barajului?) Cumva niște semnale de la dânsul se simțeau. Exista o dezamăgire. Toți am fost dezamăgiți. Am discutat la două zile după meci, înainte să plece în vacanță. A fost o discuție naturală din care s-a creionat această idee să găsim o soluție.

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(n.r. – S-a simțit un pic și înainte de baraj?) Eu personal nu am simțit-o. Mister a avut o relație specială și cu o parte din acționarii lui Dinamo. A fost ca într-o familie la noi. Nu a fost o relație oficială, rece, avem un oficial, trebuie să mă raportez la el, îi dau raportul, vorbesc. Când am decis să rămânem cu el după meciul de baraj cu Csikszereda mi-a fost clar că trebuie să îi creez ecosistemul lui necesar pentru a face performanță.

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După aceea s-a dovedit că, creându-i un staff, cu care să se simtă comfortabil, care să îi fie și familie în același timp, rezultatele au apărut. Pentru că, de fapt, asta era foarte important ca el să se simtă protejat și sper că s-a simțit protejat, iubit și apreciat.

Cred că modul în care noi am reacționat creându-i acest ecosistem a fost cel corect. Pentru că noi am încercat să schimbăm astfel încât toată lumea să se adapteze la stilul lui, toată lumea să vadă performanța prin ochii lui și să tragă în aceeași direcție. Și cred că asta s-a văzut în ultimii doi ani”, a adăugat președintele executiv al roș-albilor.

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Unde va antrena Kopic după plecarea de la Dinamo

În cei doi ani și jumătate petrecuți pe banca „câinilor”, Zeljko Kopic a antrenat-o pe Dinamo la 112 de meciuri, având o medie foarte bună de puncte, 1,56. Înainte să ajungă în „Ștefan cel Mare”, croatul le pregătise pe Cibalia, Zagreb, Slaven Belupo, Hakduj Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv. „(n.r. – E vreo ofertă de la Al Wahda?) Nu am discutat despre asta. Din ce am auzit din alte părți, se pare că nu ar fi o ofertă reală, nu știu, dar mi-e greu să vorbesc. Știu că a avut o ofertă din China. Asta e o chestiune discutată intern, dar de asta nu știu nimic.

(n.r. – Dezamăgit că a plecat Kopic?) Noi nu abdicăm de la filozofia noastră. Ne dorim un antrenor care să aibă stabilitate și să poată dezvolta un concept de joc. Cu siguranță mi-aș fi dorit cu Mister să atingem niște borne un pic mai importante. Faptul că nu am reușit Europa a ținut un pic în decizia lui. Și puțină saturație venită pe lipsa unui succes. Deși noi cumva am îndeplinit targetul, nu a fost perceput ca un succes, ci mai degrabă ca o frustrare. Cred că și asta a contat.

Mi-aș fi dorit să facem lucruri mai mari împreună, dar cine, știe poate mai încolo. Nu pot spune că e o dezamăgire, dar evident se pierde. Acum e foarte important să vedem ce putem câștiga cu un nou antrenor. Evident, când pleacă un om care a muncit, care și-a pus sufletul acolo, care doi ani de zile a construit împreună cu tot ecosistemul un lucru, evident că se pierde. E o pierdere. Pe de altă parte, în viața cluburilor, acest ciclu e un ciclu obiectiv, care se întâmplă. Ține de noi să vedem ce câștigăm. De pierdut, am pierdut. Asta e sigur”, a conchis Nicolescu.