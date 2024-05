Andrei Nicolescu, discurs super-optimist după Dinamo – Csikszereda 2-0. „Am dovedit că suntem echipa mai puternică! Avem 75 la sută șanse!”

, au fost prezenți 31.123 de suporteri ai “câinilor”. După primul meci de la baraj, Andrei Nicolescu a oferit un discurs pozitiv.

Andrei Nicolescu, discurs super-optimist după Dinamo – Csikszereda 2-0

Andrei Nicolescu a ținut un discurs optimist la FANATIK SUPERLIGA. Președintele “câinilor” o vede pe formația antrenată de Zeljko Kopic ca fiind cea care se va salva de la retrogradare.

Cuvintele oficialului formației din Ștefan cel Mare oferă multă încredere fanilor și sunt susținute de prestația lui Dinamo din primul meci de baraj cu Csikszereda, scor 2-0.

jocul făcut de “câini” și crede că echipa are șanse de 75% să își păstreze locul în Liga 1 din sezonul viitor. Pe lângă acest lucru, conducătorul lui Dinamo a ținut să le mulțumească și celor peste 30.000 de suporteri prezenți la meci.

“Trebuie să le mulțumim fanilor lui Dinamo care au arătat încă o dată că sunt la înălțime. Au fost foarte bine vândute biletele pentru un astfel de meci.

Trebuie remarcat că s-au comportat exemplar și acesta este un pas înainte în ceea ce încercăm să construim noi în relația cu ei. Toți vrem să fim alături de Dinamo. Trebuie să îi felicităm pentru asta, pentru că au susținut echipa”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Am dovedit că suntem echipa mai puternică! Avem 75 la sută șanse!”

“A fost o atmosferă extraordinară. Știam de data trecută de la meciul cu FC Argeș. Acum a fost peste și au ridicat pe toată lumea în picioare. Au fost momente impresionante. Cred că am dovedit că suntem echipa mai puternică și echipa cu prima șansă.

Din păcate am ratat foarte multe ocazii cu multă ușurință. Cred că dacă era mai bine dacă era 2-0 sau 3-0 în prima repriză. Diferența cred că ar fi putut să fie mai mare. Am ratat în situații de 1 la 1 cu portarul, nu ai cum așa ceva.

Acum e meci de baraj, dar în Liga 1 dacă ratezi așa, nu ai nicio șansă. Probabil că acum avem 75% șanse să rămânem în Liga 1 după acest meci.

Am făcut un joc solid, mai ales că fundașii noștri centrali nu au jucat niciodată împreună în acest sezon. Au fost emoții din partea jucătorilor noștri, pentru că unii dintre aceștia nu au jucat niciodată în fața a 30.000 de spectatori.

Per ansamblu am respectat calculul hârtiei. Cred că trebuia să fim mai concentrați în fața porții, iar acum am fi fost mai relaxați. Probabil că este mai bine așa. A fost doar jumătate din ce avem de făcut și trebuie să fim atenți”, a mai spus președintele lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

