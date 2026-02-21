Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă: “Zonele de discriminare trebuie să le evităm! Dar totul a fost foarte normal”

ADVERTISEMENT

Florentin Petre a avut o ieșire euforică la finalul partidei cu FC Hermannstadt și a înjurat rivalele alături de galerie. În urma acestui lucru, Andrei Nicolescu a purtat un dialog cu antrenorul secund vizavi de scandările aduse.

Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că a încercat să apere clubul după finalul partidei cu FC Hermannstadt, în contextul în care anumite persoane au înjurat, alături de galerie, rivalele. Cât despre discuția avută cu Florentin Petre, președintele lui Dinamo a mărturisit că i-a spus să evite să ducă scandările în zona de discriminare, însă aici nu a venit vorba de scandările istorice.

„Nu am interpretat-o că ar fi fost ceva între noi. Am vrut să apăr pe toată lumea din club. La meciul cu Hermannstadt au fost niște momente care au atras puțin atenția asupra noastră. E normal să încerc să protejez atât clubul, cât și oamenii.

Noi discutam despre zona de potențială discriminare, gesturi care să aibă conotație de discriminare. Nu m-am referit la scandările istorice, ele nu au nicio legătură cu discriminarea”, a declarat Andrei Nicolescu.

Ce poziție are Andrei Nicolescu în conflictul Mihai Stoica – Florentin Petre

În urma scandărilor lui Florentin Petre, Mihai Stoica a transmis în direct că nu e ok ca antrenorul secund să înjure FCSB, în contextul în care Gigi Becali i-a salvat viața. Aflat în platou, .

Președintele lui Dinamo a mărturisit că ar fi trebuit să intervină în direct și să . Andrei Nicolescu susține că nu se află într-o zonă de conflict cu Petre, ci doar l-a rugat să nu ducă tradiționalele scandări într-o zonă ce poate duce la Consiliul de Discriminare.

„Poate când a intervenit Mihai Stoica și a discutat despre acel caz particular, o chestie care ține de relații umane, poate că ar fi trebuit să intervin. Nu am avut inspirația pe moment să îi spun că una e una, alta e alta. Toată lumea în zona de euforie și emoție își mai pierde direcția.

Nu cred că Mihai Stoica nu a fost tot timpul omul care să nu meargă la galerie și să nu scandeze. Noi încercam să protejăm clubul și oamenii de niște gesturi care ar fi putut fi interpretate la Consiliul de Discriminare ca fiind în zone de instigare.

Am văzut că lumea mi-a reproșat că nu i-am luat apărarea lui Florentin Petre. El a ieșit public să spună asta, dar eu cred că între noi era totul clar dinainte, nu era nevoie de nicio clarificare. Am avut o discuție despre zonele de discriminare ce trebuie evitate, nu tradiționalele scandări”, a conchis Andrei Nicolescu.