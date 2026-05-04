Andrei Nicolescu, discuţie incredibilă cu arbitrii la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo: “Mi-au spus că nu se poate lua în considerare”. Ce s-a întâmplat în vestiar

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (49 de ani) a dezvăluit că la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 a avut o scurtă discuție cu arbitrii partidei, bineînțeles în contextul fazei scandaloase de arbitraj care a decis deznodământul. Fără să ofere mai multe detalii, președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat cum s-a încercat să se justifice faptul că Nsimba, marcatorul golului victoriei oltenilor, nu a fost semnalizat anterior în offside, deși a fost vorba despre o fază mai mult decât clară.

Ce i-au spus arbitrii de la Universitatea Craiova – Dinamo lui Andrei Nicolescu la finalul meciului

Concret, Nicolescu a transmis că în principiu i s-a spus că, din motive încă necunoscute, acel moment „nu a putut fi luat în considerare”. „Da, am fost la vestiare, am încercat să am și un dialog cu arbitrul, cu arbitrii. Au încercat să mă convingă de o non-evidență. Dar nu mai contează. Astea sunt discuții private. (n.r. Ce i-au spus mai exact arbitrii) Că nu se poate lua în considerare. Mă rog, nu mai contează, e o discuție privată. Am zis că rămâne privată”, a dezvăluit Andrei Nicolescu

ADVERTISEMENT

Cum a fost atmosfera în vestiarul „câinilor” după meciul din Bănie

În mod așteptat în contextul dat, jucătorii au fost extrem de afectați de De asemenea, și antrenorul Zeljko Kopic a avut anumite reacții necaracteristice pentru el, chestiune care ar putea într-o anumită măsură să ridice semne de întrebare vizavi de dorința sa de a continua în România. „Frustrare, vă dați seama. Și consternare în vestiarul antrenorilor. Consternare, efectiv. Rar l-am văzut pe Kopic atât de, nici nu știu care e cuvântul, la adresa arbitrilor. Așa vehement la adresa a ceea ce s-a întâmplat cu arbitrajul. Da, o atitudine pe care el, foarte cerebral… Nu e caracteristică lui. (n.r. Dacă există vreun risc în sensul ca Zeljko Kopic să fie atât de supărat încât să își dorească să plece din România) Suntem convinși că rezultatul de aseară, sau maniera în care s-a ajuns la rezultatul de aseară, o să aibă efecte multe.

Noi intern încercăm să limităm efectele astea. Am zis, pentru viitor, încercăm să creăm niște efecte care să nu ne mai ducă în momente de genul ăsta. Dar e clar că intern am pierdut foarte mult aseară. Am pierdut un punct foarte important în bătălia pentru cupele europene, care rostogolește alte consecințe.

ADVERTISEMENT

E vorba despre bani, contracte, posibilitatea de a negocia cu anumiți jucători, reacții neobișnuite ale unor dintre toți cei care fac parte din familia Dinamo acum. Deci suntem foarte conștienți de asta și încercăm să minimizăm pe cât posibil acest efect. Ce putem noi să-i asigurăm pe fani și pe voi, că în astea trei meciuri vom lupta cu tot ce avem noi mai bun pentru obținerea acestui deziderat, cupele europene”, a mai spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT