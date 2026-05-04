Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, discuţie incredibilă cu arbitrii la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo: “Mi-au spus că nu se poate lua în considerare”. Ce s-a întâmplat în vestiar

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a discutat cu arbitrii de la Universitatea Craiova - Dinamo 2-1 la finalul meciului: „Am fost la vestiare”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.05.2026 | 13:12
Andrei Nicolescu discutie incredibila cu arbitrii la finalul meciului Universitatea Craiova Dinamo Miau spus ca nu se poate lua in considerare Ce sa intamplat in vestiar
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, discuţie incredibilă cu arbitrii la finalul meciului Universitatea Craiova - Dinamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (49 de ani) a dezvăluit că la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 a avut o scurtă discuție cu arbitrii partidei, bineînțeles în contextul fazei scandaloase de arbitraj care a decis deznodământul. Fără să ofere mai multe detalii, președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat cum s-a încercat să se justifice faptul că Nsimba, marcatorul golului victoriei oltenilor, nu a fost semnalizat anterior în offside, deși a fost vorba despre o fază mai mult decât clară.

Ce i-au spus arbitrii de la Universitatea Craiova – Dinamo lui Andrei Nicolescu la finalul meciului

Concret, Nicolescu a transmis că în principiu i s-a spus că, din motive încă necunoscute, acel moment „nu a putut fi luat în considerare”.  „Da, am fost la vestiare, am încercat să am și un dialog cu arbitrul, cu arbitrii. Au încercat să mă convingă de o non-evidență. Dar nu mai contează. Astea sunt discuții private. (n.r. Ce i-au spus mai exact arbitrii) Că nu se poate lua în considerare. Mă rog, nu mai contează, e o discuție privată. Am zis că rămâne privată”, a dezvăluit Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT

Cum a fost atmosfera în vestiarul „câinilor” după meciul din Bănie

În mod așteptat în contextul dat, jucătorii au fost extrem de afectați de cele întâmplate. De asemenea, și antrenorul Zeljko Kopic a avut anumite reacții necaracteristice pentru el, chestiune care ar putea într-o anumită măsură să ridice semne de întrebare vizavi de dorința sa de a continua în România. „Frustrare, vă dați seama. Și consternare în vestiarul antrenorilor. Consternare, efectiv. Rar l-am văzut pe Kopic atât de, nici nu știu care e cuvântul, la adresa arbitrilor. Așa vehement la adresa a ceea ce s-a întâmplat cu arbitrajul. Da, o atitudine pe care el, foarte cerebral… Nu e caracteristică lui. (n.r. Dacă există vreun risc în sensul ca Zeljko Kopic să fie atât de supărat încât să își dorească să plece din România) Suntem convinși că rezultatul de aseară, sau maniera în care s-a ajuns la rezultatul de aseară, o să aibă efecte multe.

Noi intern încercăm să limităm efectele astea. Am zis, pentru viitor, încercăm să creăm niște efecte care să nu ne mai ducă în momente de genul ăsta. Dar e clar că intern am pierdut foarte mult aseară. Am pierdut un punct foarte important în bătălia pentru cupele europene, care rostogolește alte consecințe.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

E vorba despre bani, contracte, posibilitatea de a negocia cu anumiți jucători, reacții neobișnuite ale unor dintre toți cei care fac parte din familia Dinamo acum. Deci suntem foarte conștienți de asta și încercăm să minimizăm pe cât posibil acest efect. Ce putem noi să-i asigurăm pe fani și pe voi, că în astea trei meciuri vom lupta cu tot ce avem noi mai bun pentru obținerea acestui deziderat, cupele europene”, a mai spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce...
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”

Andrei Nicolescu, reacție acidă după arbitrajul de la Universitatea Craiova - Dinamo 2-1

Andrei Nicolescu, atac devastator la CCA după scandalul de la U Craiova –...
Fanatik
Andrei Nicolescu, atac devastator la CCA după scandalul de la U Craiova – Dinamo: “Vom lătra pe rând dacă nu ne unim împotriva acestor arbitri! Cine are creier să înţeleagă pericolul”
Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova –...
Fanatik
Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “I-a convocat de urgență!”
Horia Ivanovici exultă după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter: “Este...
Fanatik
Horia Ivanovici exultă după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter: “Este o performanță colosală! Breaking news-ul anului”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino Iorgulescu: 'Vă bateți joc! Dacă nu jucați, pun Internele pe voi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!